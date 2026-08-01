استاناداعى «تارلان استانا» ستانسيالارىندا 10 اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - استاناداعى Tarlan Astana LRT ستانسيالارىندا قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ جانە جولاۋشىلار قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا پروفيلاكتيكالىق شارالار كۇشەيتىلدى.
كولىك پروكۋراتۋراسى مەن كولىك پوليتسياسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى بىرلەسىپ، ستانسيالاردا جولاۋشىلارعا قاۋىپسىز ءجۇرىپ-تۇرۋ ەرەجەلەرىن ءتۇسىندىرىپ، اكىمشىلىك جانە قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتار ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك تۋرالى اقپارات بەرىپ جاتىر.
- سونىمەن قاتار ازاماتتارعا قۇقىقتىق كەڭەس بەرىلىپ، ارنايى اقپاراتتىق جادىنامالار تاراتىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن باس كولىك پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان حابارلامادا.
Tarlan Astana ىسكە قوسىلعاننان بەرى بارلىق ستانسيا مەن پويىزدا كولىك پوليتسياسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى تاۋلىك بويى كەزەكشىلىك اتقارىپ كەلەدى. وسى كەزەڭدە جولاۋشىلاردان تۇسكەن 34 ءوتىنىش قارالىپ، 10 اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق بويىنشا ماتەريال راسىمدەلگەن.
بۇدان بولەك، قىزمەتكەرلەر جولاۋشىلار جوعالتىپ العان 113 تەن استام زاتتى يەلەرىنە قايتاردى. ولاردىڭ اراسىندا ۇيالى تەلەفوندار، سومكەلەر جانە باسقا دا جەكە زاتتار بار.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانادا جول ەرەجەسىن بۇزعان 19 مىڭنان استام جاياۋ جۇرگىنشى جاۋاپقا تارتىلعانىن حابارلاعان ەدىك.