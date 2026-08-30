استاناداعى ساۋدا ورتالىعىندا ەلدى پىشاقپەن قورقىتقان ەر ادام ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - استاناداعى «Abu Dhabi Plaza» ساۋدا- ويىن- ساۋىق ورتالىعىندا قولىنا پىشاق ۇستاپ، ساتۋشىلار مەن كەلۋشىلەردى قورقىتقان جىگىتتىڭ ۆيدەوسى الەۋمەتتىك جەلىدە تارادى. وقيعا ورنىندا بولعان كۋاگەرلەر ساۋدا ورتالىعىنىڭ كۇزەت قىزمەتىنىڭ ارەكەتسىزدىگىنە جانە قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىنىڭ تومەندىگىنە شاعىمدانعان. اتالعان جايتقا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى پىكىر ءبىلدىردى، دەپ جازادى baq.kz.
جۇمىس ۋاقىتى اياقتالۋعا جاقىنداعاندا بەلگىسىز جىگىت ساۋدا نۇكتەلەرىنىڭ بىرىندە ەلەكتروندى تەمەكى تالاپ ەتىپ، ساتۋشىنى پىشاقپەن قورقىتقان. بۇدان كەيىن ول تاۋار ساتىپ العان كۋاگەردىڭ ارىپتەسىن اڭدىپ كەلىپ، تىكەلەي بۋتيككە باسا- كوكتەپ كىرگەن.
«ول قاشا جونەلگەندە كومەك ىزدەپ 1-قاباتتى تولىق اينالىپ شىقتىم، ءبىراق بىردە-ءبىر كۇزەتشى تاپپادىم. انشەيىندە تولىپ جۇرەتىن كۇزەتشىلەر كەرەگىندە جوق بولىپ شىقتى. اقىرى بەس كۇزەتشى جابىلىپ ءجۇرىپ ءبىر بالانى ۇستاي المادى. ادام ومىرىنە قاۋىپ توندىرگەن بۇل جاعدايدى جاي قالدىرۋعا بولمايدى»، - دەيدى كۋاگەر.
ساۋدا ورتالىعىندا قولىندا پىشاعى بار ازاماتتىڭ جۇرگەنى تۋرالى حابارلاما تۇسكەننەن كەيىن ءتارتىپ ساقشىلارى وقيعا ورنىنا جەتتى. قۇقىق بۇزۋشى 19 جاستاعى ازامات بولىپ شىقتى. ول بىردەن پوليتسيا باسقارماسىنا جەتكىزىلدى.
«تەكسەرۋ بارىسىندا جاس جىگىتتىڭ پىشاقتى ۇيىنەن العانى انىقتالدى. سونىمەن قاتار ونىڭ دەنساۋلىعىندا كىناراتى بار. وعان جەدەل جاردەم شاقىرىلىپ، كەيىن اكەسىنە تاپسىرىلدى»، - دەپ مالىمدەدى پوليتسيا وكىلدەرى.
تەكسەرۋ ناتيجەلەرى بويىنشا ساۋدا ورتالىعىنىڭ اكىمشىلىگىنە وسى جاعدايدىڭ تۋىنداۋىنا ىقپال ەتكەن سەبەپتەر مەن شارتتاردى جويۋ، سونداي-اق كەلۋشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا قوسىمشا شارالار قابىلداۋ تۋرالى ۇيعارىم ەنگىزىلدى.