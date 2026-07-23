استاناداعى «نۇرلى جول» ۆوكزالىنىڭ توبەسى وپىرىلدى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسى «نۇرلى جول» ۆوكزال كەشەنى 3-قاباتىندا توبە جابىنىنىڭ ءبىر بولىگى قۇلاعانىن راستاپ، سەبەبىن مالىمدەدى.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2026-جىلعى 22-شىلدە كۇنى ساعات 19:45 تە «نۇرلى جول» ۆوكزال كەشەنى 3-قاباتىندا توبە جابىنىنىڭ ءبىر بولىگى قۇلاۋ فاكتىسى تىركەلدى.
- ۆوكزال كەشەنىنىڭ قىزمەتكەرلەرى اتالعان اۋماققا تەكسەرۋ جۇرگىزىپ، نوسەر كارىزى جۇيەسىندەگى قۇبىرلاردىڭ جالعانعان تۇسى زاقىمدالعانى انىقتالدى. قۇبىرلاردىڭ جىگىن ساڭىلاۋسىزداندىرۋ جانە نوسەر كارىزى جۇيەسى قۇبىرلارىنىڭ قوسىلعان تۇستارىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى تولىق ورىندالدى. جوندەۋ جۇمىستارى اياقتالعاننان كەيىن، اقاۋ شىققان اۋماق تازارتىلىپ، جۋىلدى. سونداي-اق، قالدىقتار شىعارىلدى،- دەلىنگەن حابارلامادا.