استاناداعى LRT عا «تارلان استانا» اتاۋى بەرىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى ەلوردادا قالالىق ءماسليحاتتىڭ كەزەكتەن تىس سەسسياسىندا استانا قالاسىنىڭ تىلدەردى دامىتۋ جانە مۇراعات ءىسى باسقارماسى م م باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دوسجان يسابەك ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، استانا قالاسى اكىمدىگىنە تۇرعىنداردان، قوعامدىق ۇيىمداردان جانە قازاقستان جازۋشىلار وداعى استانا قالالىق فيليالىنان ەلورداداعى جەڭىل رەلستى كولىك جۇيەسىنە (LRT) رەسمي اتاۋ بەرۋ جونىندە ءبىرقاتار ۇسىنىس كەلىپ تۇسكەن.
- قازىرگى تاڭدا LRT قالانىڭ نەگىزگى قوعامدىق كولىك جۇيەلەرىنىڭ بىرىنە اينالىپ وتىر. دەگەنمەن بۇل اتاۋ تەك تەحنيكالىق-جوبالىق سيپاتقا يە بولعاندىقتان، كۇندەلىكتى قولدانىسقا ىڭعايلى، ەستە ساقتالاتىن جانە زاماناۋي برەندتىك اتاۋ بەرۋ قاجەت. حالىقارالىق تاجىريبەدە مۇنداي كولىك جۇيەلەرىنە قالانىڭ مادەنيەتى مەن بولمىسىن تانىتاتىن قىسقا ءارى دەربەس اتاۋلار بەرۋ كەڭ تارالعان. مىسالى، ۆانكۋۆەردەگى SkyTrain, ريو-دە-جانەيروداعى SuperVia، رەسەيدەگى «ساپسان» سەكىلدى اتاۋلار كولىك جۇيەسىنىڭ برەندىنە اينالعان،-دەدى ول.
ونىڭ سوزىنشە، وسىعان بايلانىستى 2026 -جىلعى 3-ماۋسىمدا قالالىق ونوماستيكا كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىندا بىرنەشە نۇسقا قارالعان. ولاردىڭ قاتارىندا «سۇڭقار»، «لاشىن»، «قۇلان» «اسپان»، «تارلان» جانە باسقا دا اتاۋلار ۇسىنىلعان.
- كوميسسيا مۇشەلەرى تالقىلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا استانا LRT جەڭىل رەلستى كولىك جۇيەسىنە «تارلان استانا» اتاۋىن بەرۋ تۋرالى ۇسىنىستى قولدادى. «تارلان» ءسوزى قازاقتىڭ تاريحي-مادەني دۇنيەتانىمىندا جىلدامدىق، ەركىندىك، كۇش- قۋات، تەكتىلىك جانە سەنىمدىلىك ۇعىمدارىمەن بايلانىستى،- دەدى دوسجان يسابەك.
ەسكە سالايىق، LRT ىسكە قوسىلعان العاشقى ەكى اپتادا 1 ميلليون جولاۋشىنى تاسىمالدادى.