استاناداعى LRT- دا ءبىر تاۋلىكتەگى ورتاشا جولاۋشى اعىنى قانداي
استانا. قازاقپارات - Tarlan Astana جەڭىل رەلستى كولىك جۇيەسى ىسكە قوسىلعان ساتتەن بەرى ونىڭ قىزمەتىن 8 ميلليوننان استام جولاۋشى پايدالاندى. بۇل تۋرالى استانا قالاسى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ءمالىم بولدى.
- استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ 2022-جىلعى 5-قازانداعى 01-2780-قاۋلىسىمەن بەكىتىلگەن LRT باعىتى استانا قالاسىنىڭ حالىقارالىق اۋەجايىن «نۇرلى جول» تەمىرجول ۆوكزالىمەن بايلانىستىرادى. جەلىنىڭ ۇزىندىعى 22,4 شاقىرىم، 18 ستانسيا قاراستىرىلعان، جىلجىمالى قۇرام 15 ۆاگوننان تۇرادى. ءبىر رەيستىڭ تولىق اينالىم ۇزاقتىعى - 95 مينۋت. قازىرگى ۋاقىتتا تاۋلىگىنە ورتاشا جولاۋشىلار اعىنى شامامەن 73 مىڭ جولاۋشىنى قۇرايدى، - دەدى استانا قالاسىنىڭ كولىك جانە جول-كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسى باسشىسى ورىنباسارىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ماديار تۇقپاتوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ىسكە قوسىلعان ساتتەن باستاپ LRT ارقىلى 8 ميلليوننان استام جولاۋشى تاسىمالداندى. جىل اياعىنا دەيىن تاسىمالدانعان جولاۋشىلار سانى 10 ميلليوننان اسۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، بيىل جازدا استاناداعى LRT- گە رەسمي تۇردە Tarlan Astana اتاۋى بەرىلدى.
استانادان قوسشىعا دەيىنگى LRT جەلىسىنىڭ قۇرىلىسى 2027-جىلى اياقتالماق.