استاناداعى ل ر ت-گە رەسمي تۇردە «تارلان استانا» اتاۋى بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قاۋلى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك- اۋماقتىق قۇرىلىسى تۋرالى» زاڭعا جانە 2026 -جىلعى 12-ماۋسىمداعى رەسپۋبليكالىق ونوماستيكا كوميسسياسىنىڭ قورىتىندىسىنا سايكەس قابىلدانىپ، رەسمي تۇردە جاريالاندى.
قۇجاتقا سايكەس، استاناداعى جەڭىل رەلستى كولىك جۇيەسىنە رەسمي تۇردە Tarlan Astana اتاۋى بەرىلدى.
ەندى استانا قالاسىنىڭ تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆ ءىسى باسقارماسى قاۋلىنى ىسكە اسىرۋ بويىنشا قاجەتتى جۇمىستاردى جۇرگىزەدى.
بۇعان دەيىن LRT-گە جاڭا اتاۋ بەرۋ ۇسىنىسى استانا قالاسى ءماسليحاتىنىڭ كەزەكتەن تىس سەسسياسىندا قارالعان بولاتىن. قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اكىمدىككە تۇرعىنداردان، قوعامدىق ۇيىمداردان جانە قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ استانا قالالىق فيليالىنان LRT جۇيەسىنە رەسمي اتاۋ بەرۋ تۋرالى ءبىرقاتار ۇسىنىس تۇسكەن.
اكىمدىك وكىلدەرىنىڭ تۇسىندىرۋىنشە، قازاقتىڭ تاريحي-مادەني تانىمىندا «تارلان» ءسوزى جىلدامدىقتى، ەركىندىكتى، كۇشتى، سەنىمدىلىك پەن تەكتىلىكتى بىلدىرەدى.