استاناداعى جاڭا اۋەجاي ءۇشىن 7 ورىن قاراستىرىلىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - استانادا ەكىنشى اۋەجاي ءۇشىن ورىن ىزدەستىرىلىپ جاتىر. قازىرگى تاڭدا جەتى لوكاتسيا قاراستىرىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى Tengrinews.kz ءتىلشىسى ەلوردا اكىمدىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
قولايلى ورىن ءالى دە ىزدەستىرىلىپ جاتىر
اكىمدىك مالىمەتىنشە، جۇمىس توبى العاشقى وتىرىسىن وتكىزىپ، جاڭا اۋە ايلاعى ورنالاسۋى مۇمكىن جەتى جەردى بەلگىلەدى. ماماندار ونىڭ ۇشەۋىن بارىپ، ءوز كوزىمەن كورىپ قايتتى.
قازىرگى ۋاقىتتا ساراپشىلار ءبىر نۇسقانى تاڭداۋ ءۇشىن ءوز قورىتىندىلارىن پىسىقتاپ جاتىر.
«استانانىڭ جاڭا اۋەجايى قۇرىلىسىنىڭ تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسىن دايىنداۋ بويىنشا جول كارتاسى ازىرلەندى. جۇمىس قورىتىندىسى بويىنشا جاڭا اۋەجايدى ورنالاستىرۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جەرى انىقتالادى»، - دەپ حابارلادى اكىمدىك.
قۇرىلىس مەرزىمى تۋرالى نە بەلگىلى؟
اۋەجاي قانداي مەرزىمدە سالىنادى جانە ونىڭ قۇنى قانشا بولادى؟ اكىمدىكتەگىلەر بۇل سۇراقتارعا جاۋاپ بەرگەن جوق. ولار مۇنى ناقتى لوكاتسيانىڭ ءالى بەلگىسىزدىگىمەن ءتۇسىندىردى.
«قازىرگى كەزەڭدە ناقتى لوكاتسيا، قۇرىلىستىڭ باستالۋ جانە اياقتالۋ مەرزىمى، جوبانىڭ الدىن الا قۇنى، قارجىلاندىرۋ كوزدەرى مەن ينۆەستورلار قۇرامى، بولجامدى جولاۋشىلار اعىنى، نەگىزگى ينفراقۇرىلىم نىساندارىنىڭ تىزبەسى، سونداي- اق جوبانىڭ ەسكيزدىك جانە ۆيزۋالدى ماتەريالدارى پىسىقتالۋ جانە ناقتىلانۋ ساتىسىندا»، - دەپ جاۋاپ بەردى استانا اكىمدىگى.
ەكىنشى اۋەجاي تۋرالى ماسەلە قاشان كوتەرىلدى؟
استانادا ەكىنشى اۋەجاي سالۋ مۇمكىندىگى بىرنەشە جىلدان بەرى تالقىلانىپ كەلەدى. جاڭا اۋە ايلاعىنىڭ قاجەتتىلىگى جولاۋشىلار اعىنىنىڭ ارتۋىمەن جانە ەلوردانىڭ ۇزاق مەرزىمدى دامۋىمەن تۇسىندىرىلەدى.
2025 -جىلعى جەلتوقساندا استانا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك العاش رەت كوپشىلىك الدىندا جاڭا اۋەجاي قۇرىلىسى باستالاتىنىن ايتقان بولاتىن. سول كەزدە ول ەلوردانىڭ باس جوسپارىندا اۋەجاي ورنالاسۋى مۇمكىن بولاشاعى بار ۋچاسكەلەر قاراستىرىلعانىن جەتكىزگەن.
2026 -جىلعى 15-مامىردا اكىم ورىنباسارى ەرسىن وتەبايەۆ قالا بىرنەشە الاڭدى قاراستىرىپ جاتقانىن حابارلادى. ونىڭ ايتۋىنشا، باس جوسپاردى تۇزەتۋ بارىسىندا ۇزاق مەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا اۋەجاي قۇرىلىسىنا رەزەرۆتەۋ جوسپارلانعان ەڭ قولايلى ۋچاسكە تاڭدالعان.
الايدا، 6-ماۋسىمدا استانا اكىمدىگى ەكىنشى اۋەجاي قۇرىلىسى ءۇشىن تۇپكىلىكتى ورىن ءالى تاڭدالماعانىن ايتتى.
30-ماۋسىمدا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءماجىلىس پەن سەناتتىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا استانادا جاڭا اۋەجاي قۇرىلىسى جاقىن ارادا باستالۋى ءتيىس ەكەنىن جانە ونى كەيىنگە قالدىرۋعا بولمايتىنىن مالىمدەدى.