KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استاناداعى ءبىر مەكتەپتىڭ تۇلەكتەرى تولىعىمەن وقۋ گرانتىنا يە بولدى

    استانا. قازاقپارات - استاناداعى №9-مەكتەپتە بيىلعى 65 تۇلەگىنىڭ بارلىعى جوعارى وقۋ ورىندارىندا تەگىن ءبىلىم الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ءبىلىم گرانتتارىنا يە بولدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساعان Muztaumedia.kz.

    түлектер
    فوتو: استانا اكىمدىگى

    اتاپ ايتقاندا، 42 تۇلەك ناتيجەلەرى كەشە جاريالانعان مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتتارىنىڭ يەگەرى اتاندى. تاعى 9 تۇلەك نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنە وقۋعا ءتۇستى، ال 14 تۇلەك الەمنىڭ توپ-50 ۇزدىك جوعارى وقۋ ورنىنىڭ قاتارىنا كىرەتىن شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەردە تەگىن ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى.

    وسىلايشا، مەكتەپ تۇلەكتەرىنىڭ گرانتقا ءتۇسۋ كورسەتكىشى 100 پايىزدى قۇرادى.

    مەكتەپ ۇجىمىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل جوعارى ناتيجە - وقۋشىلاردىڭ جۇيەلى دايىندىعى مەن ۇستازداردىڭ كاسىبي ەڭبەگىنىڭ ناتيجەسى.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور