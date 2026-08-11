استاناداعى ءبىر مەكتەپتىڭ تۇلەكتەرى تولىعىمەن وقۋ گرانتىنا يە بولدى
استانا. قازاقپارات - استاناداعى №9-مەكتەپتە بيىلعى 65 تۇلەگىنىڭ بارلىعى جوعارى وقۋ ورىندارىندا تەگىن ءبىلىم الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ءبىلىم گرانتتارىنا يە بولدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساعان Muztaumedia.kz.
اتاپ ايتقاندا، 42 تۇلەك ناتيجەلەرى كەشە جاريالانعان مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتتارىنىڭ يەگەرى اتاندى. تاعى 9 تۇلەك نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنە وقۋعا ءتۇستى، ال 14 تۇلەك الەمنىڭ توپ-50 ۇزدىك جوعارى وقۋ ورنىنىڭ قاتارىنا كىرەتىن شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەردە تەگىن ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى.
وسىلايشا، مەكتەپ تۇلەكتەرىنىڭ گرانتقا ءتۇسۋ كورسەتكىشى 100 پايىزدى قۇرادى.
مەكتەپ ۇجىمىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل جوعارى ناتيجە - وقۋشىلاردىڭ جۇيەلى دايىندىعى مەن ۇستازداردىڭ كاسىبي ەڭبەگىنىڭ ناتيجەسى.