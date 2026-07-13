استاناداعى «بايقىمىز» بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - استانادا وتكەن «BaiQymyz» حالىقارالىق فەستيۆالى اياسىندا ۇلتتىق سۋسىن - قىمىزدى دارىپتەۋگە ارنالعان اۋقىمدى بايقاۋى قورىتىنىلاندى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
ەكى كۇنگە سوزىلعان ءىس-شاراعا 70 مىڭنان استام قوناق كەلىپ، 56 توننا قىمىز ۇسىنىلدى. بايقاۋعا قازاقستاننىڭ ءار وڭىرىنەن جانە شەتەلدەن كەلگەن وندىرۋشىلەر قاتىستى.
قاتىسۋشىلار قىمىزدىڭ ساپاسى، ءدامى، دايىندالۋ ەرەكشەلىگى مەن ۇلتتىق داستۇرگە سايكەستىگى بويىنشا سىنعا ءتۇستى.
«BaiQymyz» نەگىزگى بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارى:
گران-پري - اقمولا وبلىسى، بۋراباي اۋدانى، «Qymyznai Qymyzy» قىمىزى.
التىن جۇلدە - اقمولا وبلىسى، اقكول اۋدانى، «اعابەك اتا ەرەكشە قىمىزى».
كۇمىس جۇلدە - اقمولا وبلىسى، سەلينوگراد اۋدانى، «Saryarqanyn saf qymyzy».
قولا جۇلدە - ۇلىتاۋ وبلىسى، جاڭاارقا اۋدانى، «Qarakush» قىمىزى.
«ەم قىمىز» نوميناتسياسى:
التىن جۇلدە - ۇلىتاۋ وبلىسى، جاڭاارقا اۋدانى، «باياننىڭ بال قىمىزى».
كۇمىس جۇلدە - قاراعاندى وبلىسى، اقتوعاي اۋدانى، «Saryterek» قىمىزى.
قولا جۇلدە - قاراعاندى وبلىسى، قارقارالى اۋدانى، «Sarybel» قىمىزى.
«حالىق تاڭداۋى» نوميناتسياسى:
التىن جۇلدە - قاراعاندى وبلىسى، قارقارالى اۋدانى، «تەرەكتىنىڭ تەكتى قىمىزى».
كۇمىس جۇلدە - اباي وبلىسى، اباي اۋدانى، «Sarzhal Bakytzhan» قىمىزى.
قولا جۇلدە - جامبىل وبلىسى، مەركى اۋدانى، «اقتوعان» قىمىزى.
ارنايى نوميناتسيالار جەڭىمپازدارى:
«التىن كۇبى» نوميناتسياسى - اقمولا وبلىسى، سەلينوگراد اۋدانى، «Bizdin Qymyz».
«التىن سابا» نوميناتسياسى - شىعىس قازاقستان وبلىسى، كاتونقاراعاي قىمىزى.
«التىن شارا» نوميناتسياسى - رەسەي فەدەراتسياسى، ومبى قىمىزى.
«كۇمىس توستاعان» نوميناتسياسى - قاراعاندى وبلىسى، بۇقارجىراۋ اۋدانى، «Saba» قىمىزى.
«كۇمىس تورسىق» نوميناتسياسى - اباي وبلىسى، «توقاش انا» شيپاجايى.
«قىمىز سەرتى» نوميناتسياسى - ۇلىتاۋ وبلىسى، جاڭاارقا اۋدانى، «ءلايلا» ءونىمى.
«جايلاۋ ءدامى» نوميناتسياسى - «Zhanten» قىمىزى.
«ءداستۇر ساقتاۋشى» نوميناتسياسى - قاراعاندى وبلىسى، قارقارالى اۋدانى، «اقتەرەك» قىمىزى.
«ۇزدىك ديزاين» نوميناتسياسى - اباي وبلىسى، اباي اۋدانى، «ءادىل قىمىز».
«ءدام شەبەرى» نوميناتسياسى - الماتى وبلىسى، «اقساقال» قىمىزى.
بۇعان دەيىن شەتەلدىكتەر استاناداعى BaiQymyz-2026 فەستيۆالى تۋرالى اسەرىمەن بولىسكەنىن جازعان ەدىك.
اينۇر تۋماكبايەۆا