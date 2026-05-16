استاناداعى اقىلى تۇراقتار اكىمدىك مەنشىگىنە ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ەلورداداعى اقىلى تۇراقتار اكىمدىكتىڭ مەنشىگىنە تولىققاندى ءوتتى. بۇل تۋرالى قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى ەرسىن وتەبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- اقىلى اۆتوتۇراق اكىمدىكتىڭ قاراماعىنا ءوتتى دەپ ايتۋعا بولادى. بىزگە تۇراقتاردى وتكىزگەن كومپانيا وسىعان دەيىن قالپىنا كەلتىرۋ كەزەڭىندە بولدى. بۇگىن ساۋىقتىرۋ پروتسەسىن توقتاتۋ تۋرالى سوتتىڭ شەشىمى كۇشىنە ەندى. سونداي-اق تۇراقتى بەرۋ جونىندە قوسىمشا كەلىسىمگە دە قول قويىلدى. تاياۋ كۇندەرى سوڭعى كەلىسىمگە قول قويىلادى دەپ ويلايمىز، - دەدى ە. وتەبايەۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
سونىمەن قاتار ودان اقىلى تۇراقتار قالا بيۋدجەتىنە قانشا قاراجات ءتۇسىرۋى مۇمكىن ەكەنى سۇرالدى.
- قازىر ايتۋ قيىن، ءبىراق بۇعان دەيىن ول ىسكە قوسىلعاننان بەرى ايىپپۇلدارمەن بىرگە 5 ميلليارد تەڭگەدەن استام تابىس اكەلگەن، - دەدى اكىم ورىنباسارى.
ەسكە سالساق، 2025-جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا استانا اكىمدىگى مەن «استانانىڭ تۇراق كەڭىستىگى» ج ش س اراسىندا الدىن الا كەلىسىمشارتقا قول قويىلدى.
قۇجاتتا اتالعان كومپانيا 100 پايىز ۇلەسىن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانعا قايتارىمسىز نەگىزدە بەرەتىنى جازىلعان.