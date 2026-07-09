استانادا زەينەتاقى مەن جاردەماقىنى راسىمدەۋ جەڭىلدەدى
استانا. KAZINFORM - بۇل جونىندە قالالىق ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ماجىلىسىندە استانا قالاسى بويىنشا حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىنداعى رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتى دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى اسقار ايماعامبەتوۆ ايتتى.
- استانادا زەينەتاقى مەن مەملەكەتتىك جاردەماقىلاردى راسىمدەۋ ءراسىمى سيفرلىق شەشىمدەردىڭ ەنگىزىلۋى ناتيجەسىندە جەڭىلدەي ءتۇستى. قىزمەتتەردىڭ باسىم بولىگى اۆتوماتتاندىرىلىپ، ءبىرقاتارى ازاماتتىڭ جەكە ءوتىنىشىنسىز-اق پرواكتيۆتى فورماتتا كورسەتىلەدى. ماسەلەن، 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا زەينەتاقىمەن قامسىزداندىرۋ جانە مەملەكەتتىك جاردەماقىلاردى تاعايىنداۋ سالاسىندا 63398 مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتىلدى. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 3,2 پايىزعا كوپ، - دەدى سپيكەر.
دەپارتامەنت باسشىسىنىڭ سوزىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردادا 157 مىڭنان استام ادام زەينەتاقى تولەمدەرىن الادى.
- زەينەتاقى جارنالارى تۋرالى مالىمەتتەر مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەلەر ارقىلى اۆتوماتتى تۇردە راستالادى. بۇل تولەمدەردى تاعايىنداۋ ءراسىمىن جەڭىلدەتىپ، قىزمەت كورسەتۋ مەرزىمىن قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.
سونداي-اق، اسقار ايماعامبەتوۆ پرواكتيۆتى قىزمەت كورسەتۋ تەتىگى دە كەڭىنەن قولدانىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ەگەر ازاماتتىڭ بەلگىلى ءبىر جاردەماقىنى الۋ قۇقىعى تۋىنداسا، اقپاراتتىق جۇيە ونى اۆتوماتتى تۇردە انىقتاپ، SMS- حابارلاما جىبەرەدى. ازامات كەلىسىمىن راستاعاننان كەيىن تولەمدى راسىمدەۋ پروتسەسى اۆتوماتتى تۇردە باستالادى، - دەدى ول.
سونىمەن قوسا، مۇگەدەكتىك بويىنشا جاردەماقى تاعايىنداۋ كەزىندە قاجەتتى مالىمەتتەر مەملەكەتتىك دەرەكتەر بازالارى ارقىلى تەكسەرىلەتىنىن ەسكە سالدى. سونىڭ ناتيجەسىندە قوسىمشا قۇجاتتاردى ۇسىنباي-اق شەشىم ءبىر جۇمىس كۇنى ىشىندە قابىلدانادى.
ايتا كەتەيىك، زەينەتاقى مەن مەملەكەتتىك جاردەماقىلاردى راسىمدەۋگە قاتىستى كوپتەگەن قىزمەت eGov.kz پورتالى جانە ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەردىڭ موبيلدى قوسىمشالارى ارقىلى قولجەتىمدى.
ەسكە سالايىق، استانادا زاڭسىز تاعايىندالعان 2,9 ميلليون تەڭگە زەينەتاقى تولەمى انىقتالدى.