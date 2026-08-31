استانادا «ۇزدىك پەداگوگ-2026» بايقاۋىنا قۇجات قابىلداۋ باستالادى
استانا. قازاقپارت – 14-قىركۇيەكتە استانادا «ۇزدىك پەداگوگ-2026» رەسپۋبليكالىق بايقاۋىنىڭ قالالىق كەزەڭى باستالادى. بايقاۋعا كەمىندە بەس جىل ۇزدىكسىز پەداگوگيكالىق ءوتىلى بار ەلوردالىق ۇستازدار قاتىسا الادى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
كونكۋرسقا قۇجاتتار 14-16-قىركۇيەك ارالىعىندا قابىلدانادى.
كونكۋرسقا مەكتەپكە دەيىنگى، ورتا، ارنايى، مامانداندىرىلعان، قوسىمشا جانە تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ مەنشىك نىسانىنا جانە ۆەدومستۆولىق باعىنىستىلىعىنا قاراماستان شتاتتاعى پەداگوگتەرى قاتىسا الادى. «ۇزدىك پەداگوگ» اتاعىنا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا جۇمىس ىستەيتىن جانە قۇجاتتاردى تاپسىرۋ كەزىندە كەمىندە بەس جىل ۇزدىكسىز پەداگوگيكالىق ءوتىلى بار پەداگوگتەر ۇمىتكەر بولا الادى.
كونكۋرس اياسىندا پەداگوگتىڭ ءبىلىم سالاسىن دامىتۋعا قوسقان ۇلەسى، ۇستاز قىزمەتىنىڭ تيىمدىلىگى مەن ونىڭ كاسىبي شەبەرلىگى ەسكەرىلەدى. كونكۋرستىڭ بارلىق كەزەڭى، ياعني قاتىسۋشىلاردى تىركەۋدەن باستاپ رەسپۋبليكالىق كەزەڭىنىڭ قورىتىندىسىن شىعارۋعا دەيىن تولىعىمەن سيفرلاندىرىلعان.
«ۇزدىك پەداگوگ» كونكۋرسىنا قۇجاتتاردى سايت ارقىلى جۇكتەي الادى (اتالعان سىلتەمە 14-قىركۇيەكتەن باستاپ اشىلادى).
ال 17-21-قىركۇيەك ارالىعىندا قالالىق كوميسسيا مۇشەلەرى پەداگوگتەردىڭ ماتەريالدارىن قاراستىرىپ، كونكۋرستىڭ قورىتىندىسىن شىعارادى.
ەڭ جوعارى بال جيناعان 10 پەداگوگ قالالىق كەزەڭنىڭ جەڭىمپازى دەپ تانىلىپ، كونكۋرستىڭ رەسپۋبليكالىق كەزەڭىنە قاتىسۋعا مۇمكىندىك الادى.
بۇدان بۇرىن ءى ءى م جاڭا وقۋ جىلى قارساڭىندا اتا-انالار مەن ۇستازدارعا ۇندەۋ جاساعانىن جازعان ەدىك.