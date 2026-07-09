KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانادا زاڭسىز تاعايىندالعان 2,9 ميلليون تەڭگە زەينەتاقى تولەمى انىقتالدى

    استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى قالالىق ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ماجىلىسىندە استانا قالاسى بويىنشا حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىنداعى رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتى دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى اسقار ايماعامبەتوۆ ايتتى.

    2026 жылы Қазақстанда зейнетақылар мен жәрдемақылар қаншалықты өседі
    Фото: Kazinform

    - 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا استانادا زەينەتاقى ىستەرىن تەكسەرۋ بارىسىندا جالپى سوماسى 2,9 ميلليون تەڭگەنى قۇرايتىن زەينەتاقى تولەمدەرىن زاڭسىز تاعايىنداۋدىڭ 22 جاعدايى انىقتالدى. قازىرگى تاڭدا انىقتالعان زاڭسىز تولەمدەردىڭ 2 ميلليون تەڭگەدەن استامى رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە قايتارىلدى، - دەدى دەپارتامەنت باسشىسى.

    ۆەدومستۆو باسشىسى مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى كورسەتۋمەن قاتار زەينەتاقى تولەمدەرىن تاعايىنداۋ كەزىندە زاڭنامانىڭ ساقتالۋىنا تۇراقتى تۇردە مەملەكەتتىك باقىلاۋ جۇرگىزەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    سونداي-اق ول ازاماتتاردى زەينەتاقى تولەمدەرىن راسىمدەۋ كەزىندە تەك شىنايى مالىمەتتەردى ۇسىنۋعا جانە زاڭناما تالاپتارىن ساقتاۋعا شاقىردى.

    ايتا كەتەيىك، ەڭبەك مينيسترلىگى زەينەتاقى جۇيەسىن جەتىلدىرۋ بويىنشا جۇمىس توبىن قۇرعان ەدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور