استانادا زاڭسىز تاعايىندالعان 2,9 ميلليون تەڭگە زەينەتاقى تولەمى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى قالالىق ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ماجىلىسىندە استانا قالاسى بويىنشا حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىنداعى رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتى دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى اسقار ايماعامبەتوۆ ايتتى.
- 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا استانادا زەينەتاقى ىستەرىن تەكسەرۋ بارىسىندا جالپى سوماسى 2,9 ميلليون تەڭگەنى قۇرايتىن زەينەتاقى تولەمدەرىن زاڭسىز تاعايىنداۋدىڭ 22 جاعدايى انىقتالدى. قازىرگى تاڭدا انىقتالعان زاڭسىز تولەمدەردىڭ 2 ميلليون تەڭگەدەن استامى رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە قايتارىلدى، - دەدى دەپارتامەنت باسشىسى.
ۆەدومستۆو باسشىسى مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى كورسەتۋمەن قاتار زەينەتاقى تولەمدەرىن تاعايىنداۋ كەزىندە زاڭنامانىڭ ساقتالۋىنا تۇراقتى تۇردە مەملەكەتتىك باقىلاۋ جۇرگىزەتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق ول ازاماتتاردى زەينەتاقى تولەمدەرىن راسىمدەۋ كەزىندە تەك شىنايى مالىمەتتەردى ۇسىنۋعا جانە زاڭناما تالاپتارىن ساقتاۋعا شاقىردى.
ايتا كەتەيىك، ەڭبەك مينيسترلىگى زەينەتاقى جۇيەسىن جەتىلدىرۋ بويىنشا جۇمىس توبىن قۇرعان ەدى.