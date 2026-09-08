استانادا مىسىقتى 14-قاباتتان لاقتىرىپ جىبەرگەن بالانىڭ اتا-اناسى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 9 جاستاعى بالانىڭ اتا-اناسى مىسىقتىڭ ولىمىنە بايلانىستى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋ بارىسىندا ءمان-جايلار انىقتالعانىن حابارلادى.
«اتالعان فاكتى بويىنشا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى 9 جاستاعى بالانىڭ تەرەزە ماڭىندا تۇرعان مىسىقتى يتەرىپ جىبەرگەنىن انىقتادى. سونىڭ سالدارىنان جانۋار 14-قاباتتان قۇلاپ، ءولىپ قالعان. كامەلەتكە تولماعان بالانى تاربيەلەۋ جونىندەگى مىندەتتەرىن تيىسىنشە ورىنداماعانى ءۇشىن بالانىڭ زاڭدى وكىلى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى»، - دەپ حابارلادى پوليتسيا اگەنتتىككە بەرگەن تۇسىنىكتەمەسىندە.
بۇعان دەيىن مىسىقتىڭ يەسى الەۋمەتتىك جەلىلەردە ءۇي جانۋارىنىڭ ءولىپ قالعانىن ايتىپ، جازبا جاريالاعان. كۋاگەرلەر بالانىڭ ءۇي جانۋارىن 14-قاباتتاعى پودەزدىڭ تەرەزەسىنەن لاقتىرىپ جىبەرگەنىن كورگەن.