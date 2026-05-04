استانادا «يسلام تاريحى» مۇراجايى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى، باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلىنىڭ تاپسىرماسىمەن ق م د ب ءدىني باسقارماسى عيماراتىنان «قازاق دالاسىنداعى يسلام تاريحى» مۇراجايى اشىلدى.
مۇراجايدىڭ اشىلۋ راسىمىنە ق م د ب ءتوراعاسى، باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتى مەن ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتتارى، زيالى قاۋىم وكىلدەرى، ق م د ب عۇلامالار، ساراپشىلار كەڭەسىنىڭ مۇشەلەرى قاتىستى.
- بۇگىن ءبىز حالقىمىزدىڭ سان عاسىرلىق رۋحاني مۇراسىن، يماني قۇندىلىقتارىن، تاريحي جادىمىزدى جاڭعىرتاتىن ەرەكشە ءبىر يگى ءىستىڭ كۋاسى بولىپ وتىرمىز. قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىندا يسلام وركەنيەتىنىڭ ءار داۋىرىنەن سىر شەرتەتىن، قاسيەتتى جادىگەرلەر مەن سيرەك قولجازبالاردى ءبىر ارناعا توعىستىرعان تاريحي مۇراجايدىڭ اشىلۋى ەل رۋحانياتى ءۇشىن اسا ماڭىزدى وقيعا دەپ سانايمىن. بۇل مۇراجاي تەك وتكەننىڭ كۋاسى عانا ەمەس، بولاشاق ۇرپاققا باعىت- باعدار بەرەتىن تاريحي تاعىلىم ورتالىعى بولماق. مۇندا قويىلعان ءاربىر جادىگەر حالقىمىزدىڭ ءجۇرىپ وتكەن جولىنىڭ ايعاعى، ءاربىر قولجازبا بابالارىمىزدىڭ دانالىعى مەن ءىلىمىنىڭ كورىنىسى. شىن مانىندە، ءبىزدىڭ تاريحىمىز يسلام دىنىمەن بىتە قايناسقان. سونىڭ ايقىن دالەلى - قاراحانيتتەر مەملەكەتى داۋىرىنەن باستاۋ الاتىن رۋحاني ورلەۋ كەزەڭى. بۇل كەزەڭدە يسلام ءدىنى مەملەكەتتىك دەڭگەيدە قابىلدانىپ، مەشىتتەر مەن مەدرەسەلەر سالىنىپ، عىلىم مەن ءبىلىم دامىدى. وسى داۋىردەن جەتكەن قۇران قولجازبالارى مەن ءدىني ەڭبەكتەر - بۇگىنگى ۇرپاق ءۇشىن باعا جەتپەس قازىنا، - دەدى باس ءمۇفتي.
سونداي- اق، شارا اياسىندا يسلام عىلىمي- زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى تورەالى قىدىر ارنايى ءسوز سويلەپ جاڭادان اشىلعان مۇراجايعا قۇندى تاريحي جادىگەرلەردى سىيعا تارتتى.
رۋحاني- مادەني ماڭىزدى مۇراجايدا قازاق جەرىنە يسلام ءدىنىنىڭ كەلۋى، ونىڭ تاريحي دامۋى، ۇلت رۋحانياتىمەن ساباقتاستىعى، قازاق دالاسىنان شىققان عۇلامالاردىڭ مۇراسى، ءدىني-اعارتۋشىلىق باعىتتاعى قۇندى جادىگەرلەر مەن تاريحي دەرەكتەر كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلدى.
