KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانادا وڭىرلىك اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەلەرى باستالادى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا 19-20-قىركۇيەك كۇندەرى وڭىرلەردىڭ قاتىسۋىمەن وتەتىن اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەلەرىنىڭ سەرياسى باستالىپ، العاشقى بولىپ قىزىلوردا جانە اتىراۋ وبلىستارى ءوز ونىمدەرىن ۇسىنادى، دەپ حابارلايدى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    Очередные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Астане в эти выходные
    Фото: акимат Астаны

    جارمەڭكەدە ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ەت، بالىق، ءسۇت ونىمدەرىن، كوكونىس، جەمىس-جيدەك جانە باسقا دا ازىق- تۇلىك تاۋارلارىن وتاندىق وندىرۋشىلەر مەن فەرمەرلەردەن تىكەلەي ساتىپ الا الادى.

    - جارمەڭكە ساعات 09:00 دەن 18:00 گە دەيىن «قازانات» يپپودرومىنىڭ اۆتوتۇراعىندا وتەدى. مەكەنجايى: قارقارالى تاسجولى، 1. جارمەڭكە وتەتىن جەرگە №18, 37 جانە 303 اۆتوبۋستارمەن بارۋعا بولادى،-دەلىنگەن اكىمدىك حابارلاماسىندا.

    وڭىرلىك اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەلەرى استانادا 25-قازانعا دەيىن ءار دەمالىس سايىن ۇيىمداستىرىلادى.

    26-27-قىركۇيەكتە اباي، الماتى جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىنىڭ تاۋار وندىرۋشىلەرى ءوز ونىمدەرىن ۇسىنادى.

    3-4-قازاندا شىعىس قازاقستان جانە اقتوبە وبلىستارى، 10-11 قازاندا تۇركىستان جانە باتىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ جارمەڭكەسى وتەدى.

    17-18 قازاندا سولتۇستىك قازاقستان، پاۆلودار جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىنىڭ ونىمدەرى ساۋداعا شىعارىلسا، 24-25 قازاندا جارمەڭكە قاراعاندى جانە قوستاناي وبلىستارىنىڭ قاتىسۋىمەن قورىتىندىلانادى.

    ايتا كەتەيىك، استانادا وتەتىن اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسىندە ونىمدەر ءتيىمدى باعامەن ساتىلاتىنى حابارلاندى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور