استانادا وڭىرلىك اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەلەرى باستالادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا 19-20-قىركۇيەك كۇندەرى وڭىرلەردىڭ قاتىسۋىمەن وتەتىن اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەلەرىنىڭ سەرياسى باستالىپ، العاشقى بولىپ قىزىلوردا جانە اتىراۋ وبلىستارى ءوز ونىمدەرىن ۇسىنادى، دەپ حابارلايدى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جارمەڭكەدە ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ەت، بالىق، ءسۇت ونىمدەرىن، كوكونىس، جەمىس-جيدەك جانە باسقا دا ازىق- تۇلىك تاۋارلارىن وتاندىق وندىرۋشىلەر مەن فەرمەرلەردەن تىكەلەي ساتىپ الا الادى.
- جارمەڭكە ساعات 09:00 دەن 18:00 گە دەيىن «قازانات» يپپودرومىنىڭ اۆتوتۇراعىندا وتەدى. مەكەنجايى: قارقارالى تاسجولى، 1. جارمەڭكە وتەتىن جەرگە №18, 37 جانە 303 اۆتوبۋستارمەن بارۋعا بولادى،-دەلىنگەن اكىمدىك حابارلاماسىندا.
وڭىرلىك اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەلەرى استانادا 25-قازانعا دەيىن ءار دەمالىس سايىن ۇيىمداستىرىلادى.
26-27-قىركۇيەكتە اباي، الماتى جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىنىڭ تاۋار وندىرۋشىلەرى ءوز ونىمدەرىن ۇسىنادى.
3-4-قازاندا شىعىس قازاقستان جانە اقتوبە وبلىستارى، 10-11 قازاندا تۇركىستان جانە باتىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ جارمەڭكەسى وتەدى.
17-18 قازاندا سولتۇستىك قازاقستان، پاۆلودار جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىنىڭ ونىمدەرى ساۋداعا شىعارىلسا، 24-25 قازاندا جارمەڭكە قاراعاندى جانە قوستاناي وبلىستارىنىڭ قاتىسۋىمەن قورىتىندىلانادى.
ايتا كەتەيىك، استانادا وتەتىن اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسىندە ونىمدەر ءتيىمدى باعامەن ساتىلاتىنى حابارلاندى.