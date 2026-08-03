استانادا وتەتىن جاساندى ينتەللەكت وليمپياداسىنا 106 ەلدىڭ كومانداسى جينالدى
استانا. قازاقپارات - 2-8 تامىز ارالىعىندا استانادا جاساندى ينتەللەكت بويىنشا IOAI-2026 حالىقارالىق وليمپياداسى وتەدى.
بۇل - جاساندى ينتەللەكت، ماشينالىق وقىتۋ جانە سيفرلىق تەحنولوگيالار سالاسىنداعى دارىندى وقۋشىلاردى انىقتاۋعا ارنالعان حالىقارالىق عىلىمي دودا.
العاش رەت IOAI 2024-جىلى بۋرگاس قالاسىندا (بولگاريا) ءوتىپ، وعان 32 ەل مەن اۋماق قاتىستى. ج ي بويىنشا ەكىنشى حالىقارالىق وليمپيادا بەيجىڭدە (ق ح ر) ءوتتى، وعان 61 ەل مەن اۋماق قاتىستى. ال بيىل قازاقستان استاناسىندا وتەتىن سايىسقا 106 ەلدەن كەلگەن 500 گە جۋىق مەكتەپ وقۋشىسى قاتىسادى. ءىس-شاراعا 200 گە جۋىق ۆولونتەر قاتىسادى.
IOAI 2026 باعدارلاماسى ەكى نەگىزگى باعىتتى قامتيدى. جەكە بايقاۋدا قاتىسۋشىلار ج ي جانە ماشينالىق وقىتۋ ەسەپتەرىن جەكە شەشەدى، الگوريتمدەر مەن دەرەكتەردى تالداۋداعى جەكە تاجىريبەسىن كورسەتەدى. ال كوماندالار ۇيلەستىرۋدى جانە شىعارماشىلىق تاسىلدەردى قاجەت ەتەتىن كۇردەلى ج ي ەسەپتەرىن بىرلەسىپ شەشەدى.
سونداي-اق Global AI Talent Empowerment بايقاۋى ءۇشىن بولەك ناتيجەلەر كەستەسى بار. بۇل – ج ي بويىنشا عىلىمي وليمپيادالارعا قاتىسۋ تاجىريبەسى شەكتەۋلى ەلدەر مەن اۋماقتارعا وسى سالاداعى تالانتتاردى دامىتۋعا كومەكتەسۋ ءۇشىن ازىرلەنگەن IOAI دىڭ قولداۋ باعدارلاماسى.
تاپسىرمالار ماشينالىق وقىتۋ، تابيعي ءتىلدى وڭدەۋ، كومپيۋتەرلىك كورۋ، دەرەكتەردى تالداۋ جانە جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە شەشىمدەردى پراكتيكالىق ازىرلەۋ باعىتتارىن قامتيدى. وليمپيادا مازمۇنى ىرگەلى دايىندىق پەن قولدانبالى داعدىلاردى ۇشتاستىرادى.
- ءبىز وسى وليمپيادا ءۇشىن قىتايدان ارنايى 10 روبوت الدىردىق. قاتىسۋشىلار روبوتتاردى وزدەرى باعدارلامالاپ، ازىرلەگەن باعدارلامالارىن وسى روبوتتارعا جۇكتەيدى جانە ولاردىڭ جۇمىسىن قازىلار القاسىنا كورسەتەدى. كەيىن قازىلار القاسى ناتيجەلەردى باعالاپ، شەشىم شىعارادى. مۇنداي جوبالاردىڭ باستى ماقساتى - وقۋشىلاردىڭ جاساندى ينتەللەكتىگە، باعدارلامالاۋعا جانە كومپيۋتەرلىك تەحنولوگيالارعا قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ،-دەدى قازاقستاننىڭ سپورتتىق باعدارلامالاۋ فەدەراتسياسى (CPFed) پرەزيدەنتى باعدات مۋسين.
قازاقستاننىڭ سپورتتىق باعدارلامالاۋ فەدەراتسياسى ەل ىشىندەگى ىرىكتەۋ جارىستارىن وتكىزەدى جانە قازاقستاندىق وقۋشىلاردىڭ شەتەلدىك بايقاۋلارعا سايىسىن ۇيىمداستىرادى.
قازاقستان قۇراماسى سەگىز وقۋشىدان جاساقتالعان. ولار ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن ىرىكتەلىپ، ماتەماتيكا مەن ينفورماتيكا پاندەرى بويىنشا ۇزدىك ناتيجە كورسەتكەن دارىندى جاستار. بىلتىر بەيجىڭدە وتكەن جاساندى ينتەللەكت بويىنشا حالىقارالىق وليمپيادادا قازاقستان قۇراماسى ءۇش التىن، ءبىر كۇمىس جانە ءۇش قولا مەدال جەڭىپ الىپ، جالپى 7 جۇلدەگە قول جەتكىزدى جانە 4-ورىنعا يە بولدى.
- قازاقستاندا ج ي وليمپياداسى ەندى عانا قارقىن الىپ كەلەدى. ال ينفورماتيكا وليمپيادالارى ەلىمىزدە ونداعان جىلدان بەرى وتكىزىلىپ كەلەدى. سول جارىستاردا شىڭدالعان كوپتەگەن قازاقستاندىق تۇلەك بۇگىندە Google, Microsoft سەكىلدى الەمدىك تەحنولوگيالىق كومپانيالاردا ەڭبەك ەتەدى. وليمپياداعا دايىندىق بارىسىندا ءبىز ولاردى شاقىرىپ، قاتىسۋشىلارمەن بىرلەسكەن جاتتىعۋلار ۇيىمداستىردىق، تاجىريبەلەرىمەن بولىسۋگە مۇمكىندىك جاسادىق. بىلتىر قىتايدا وتكەن ج ي وليمپياداسىندا قازاقستان قۇراماسى جالپىكوماندالىق ەسەپتە 4-ورىن يەلەندى. الايدا ول كەزدە جارىسقا 60 قا جۋىق ەل قاتىسقان بولاتىن. بيىل استانادا وتەتىن وليمپياداعا 106 مەملەكەتتەن وكىل كەلمەك. بۇل - قازاقستان ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە ءارى حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ سەنىمىنىڭ كورىنىسى،- دەيدى ب. مۋسين.
وليمپيادا اياسىندا يۋنەسكو وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن ج ي ەتيكاسىنا ارنالعان تانىستىرىلىمدار، قازاقستاننىڭ ۇلتتىق ج ي ەكوجۇيەسىمەن تانىسۋ جانە مادەني باعدارلاما ۇيىمداستىرىلادى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە جاساندى ينتەللەكت پەن ستارتاپتى دامىتۋ بويىنشا حالىقارالىق يننوۆاتسيالىق حاب قۇرىلادى.
ايجان سەرىكجان قىزى