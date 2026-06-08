استانادا وتكەن رەسپۋبليكالىق بايگەگە 8,5 مىڭنان اسا كورەرمەن جينالدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردا ماڭىنداعى «قازانات» اتشابارىندا مەملەكەتتىك رامىزدەر كۇنى مەن قۇربان ايت مەرەكەسىنە وراي رەسپۋبليكالىق بايگە جارىسى ءوتتى.
ونى تاماشالاۋعا 8,5 مىڭنان اسا كورەرمەن جينالدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
ءدۇبىرلى دوداعا ەلىمىزدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن 50 گە جۋىق تاڭداۋلى تۇلپار مەن تاجىريبەلى شاباندوز قاتىستى. سايگۇلىكتەر 9 شاقىرىمدىق «قۇنان» بايگە، 16 شاقىرىمدىق «توپ» بايگە جانە 25 شاقىرىمدىق «الامان» بايگە بويىنشا باق سىناپ، جەڭىمپازدار انىقتالدى. جەڭىمپازدار مەن جۇلدەگەرلەرگە قوماقتى اقشالاي سىياقىلار، ەكى بىردەي «Changan» اۆتوكولىگى مەن ءبىر بولمەلى پاتەر تابىستالدى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بايگە كۇنى اتشاباردا انشلاگ بايقالىپ، تريبۋنالار مەن كورەرمەندەر الاڭى لىق تولدى. بۇل كورسەتكىش رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدەگى ات سپورتى جارىستارىنا دەگەن حالىق قىزىعۋشىلىعىنىڭ جىلدان جىلعا ارتىپ كەلە جاتقانىن اڭعارتادى.
ۇلتتىق سپورتتى ۇلىقتاعان اۋقىمدى ءىس-شارا تارتىستى باسەكەمەن عانا ەمەس، كورەرمەندەرىنىڭ كوپتىگىمەن دە ەرەكشەلەندى. 8,5 مىڭنان استام ادامنىڭ باسىن قوسقان بايگە ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى ناسيحاتتاۋدىڭ جانە ات سپورتىنا دەگەن حالىق ىقىلاسىن ارتتىرۋدىڭ ماڭىزدى الاڭىنا اينالدى.
وسىدان بۇرىن قازاقتىڭ ۇلتتىق سپورتى الەمدىك ارەنادا مويىندالا باستاعانىن جازعانبىز.