استانادا وقۋشىلار دومبىرا كۇنىنە وراي رەسپۋبليكالىق چەللەندج باستادى
استانا. KAZINFORM - چەللەندج قاتىسۋشىلارى الەۋمەتتىك جەلىلەر ارقىلى ونەر كورسەتىپ، وڭىرلەردى ەستافەتانى جالعاستىرۋعا شاقىرادى.
ەلىمىزدە شىلدە ايىنىڭ العاشقى جەكسەنبىسىندە ۇلتتىق دومبىرا كۇنى كەڭ كولەمدە اتالىپ وتەدى. وسىعان وراي استانا قالاسى ءبىلىم باسقارماسىنىڭ ادىستەمەلىك ورتالىعىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن مۋزىكا ءپانى مۇعالىمدەرى مەن وقۋشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن «ناعىز قازاق - قازاق ەمەس، ناعىز قازاق - دومبىرا!» اتتى رەسپۋبليكالىق چەللەندج باستاۋ الدى.
اتالعان چەللەندجدىڭ نەگىزگى ماقساتى - قازاق حالقىنىڭ ۇلتتىق ونەرىن دارىپتەۋ، كۇي ونەرىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ، سونداي-اق وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ دومبىراعا دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرىپ، ۇلتتىق قۇندىلىقتارعا دەگەن قۇرمەتىن قالىپتاستىرۋ.
يگى باستاما اياسىندا ەلوردالىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ وقۋشىلارى مەن ۇستازدارى قازاقتىڭ قاسيەتتى قارا دومبىراسىمەن كۇيلەر ورىنداپ، ۇلتتىق ونەردى ۇلىقتاۋعا ءوز ۇلەسىن قوسىپ وتىر. چەللەندج قاتىسۋشىلارى الەۋمەتتىك جەلىلەر ارقىلى ونەر كورسەتىپ، وڭىرلەردى ەستافەتانى جالعاستىرۋعا شاقىرادى.
رەسپۋبليكالىق چەللەندجدى العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ الماتى وبلىسىنىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى قولداپ، ەستافەتانى قابىل الدى. قازىرگى تاڭدا باستاما تۇركىستان وبلىسى مەن شىمكەنت قالاسىندا جالعاسىپ، ۇلتتىق ونەردى ناسيحاتتاۋ ىسىنە ەلىمىزدىڭ وزگە وڭىرلەرى دە بەلسەندى تۇردە اتسالىسىپ وتىر.
ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە ارنالعان بۇل يگى باستاما وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ بويىنا ۇلتتىق رۋحتى ءسىڭىرىپ، مادەني مۇرامىزدى دارىپتەۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى شارالاردىڭ ءبىرى سانالادى.