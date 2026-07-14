استانادا پوليتسيا زەينەتكەردىڭ 20 ميلليون تەڭگەسىن ساقتاپ قالدى
استانا. قازاقپارات - پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى «قازاقتەلەكوم» ا ق-مەن بىرلەسىپ، ەلوردا تۇرعىنى 76 جاستاعى زەينەتكەردىڭ شامامەن 20 ميلليون تەڭگەسىنەن ايىرىلىپ قالۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن الاياقتىق ارەكەتتىڭ جولىن كەستى.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، الاياقتار زەينەتكەرمەن بايلانىسىپ، وزدەرىن ەمحانا قىزمەتكەرلەرى رەتىندە تانىستىرعان. ولار قابىلداۋعا جازىلۋ سىلتاۋىمەن ايەلدى SMS-حابارلاما ارقىلى كەلگەن راستاۋ كودىن ايتۋعا كوندىرگەن. كەيىن پسيحولوگيالىق قىسىم كورسەتۋ ادىستەرىن قولدانعان الاياقتار جابىرلەنۋشىنى بايلانىستا ۇستاپ، ۇيدەن شىعۋعا جانە نۇسقاۋلاردى كۇتۋ ءۇشىن ساياباققا بارۋعا كوندىرگەن.
الاياقتىق تۋرالى اقپارات تۇسكەننەن كەيىن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى دەرەۋ وقيعا ورنىنا بارىپ، زەينەتكەردىڭ ورنالاسقان جەرىن انىقتاپ، زاڭسىز ارەكەتتەردىڭ جولىن كەستى. ۋاقىتىلى ارالاسۋدىڭ ارقاسىندا اقشانى ۇرلاۋعا جول بەرىلمەدى. ايەلدىڭ بارلىق جيناقتارى، سونىڭ ىشىندە بانك شوتتارى مەن دەپوزيتتەرىندەگى قاراجاتتارى ساقتالدى.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ايەلمەن پروفيلاكتيكالىق اڭگىمە وتكىزىپ، قاشىقتان جاسالاتىن الاياقتىقتىڭ كەڭ تارالعان تاسىلدەرىن جانە كۇماندى قوڭىراۋلار تۇسكەن جاعدايدا قانداي ارەكەت ەتۋ كەرەكتىگىن ءتۇسىندىردى. پوليتسيا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قىزمەتكەرلەرى دە، بانك وكىلدەرى دە، مەديتسينالىق مەكەمە قىزمەتكەرلەرى دە تەلەفون ارقىلى SMS-كودتاردى، بانك كارتالارىنىڭ دەرەكتەمەلەرىن، قۇپياسوزدەردى نەمەسە وزگە دە قۇپيا اقپاراتتى سۇرامايتىنىن ەسكەرتەدى.
وسىنداي قوڭىراۋلار تۇسكەن جاعدايدا اڭگىمەنى دەرەۋ توقتاتۋ قاجەت. پوليتسيا ازاماتتاردى قىراعىلىق تانىتۋعا، سونداي-اق قارت تۋىستارىنا الاياقتىقتىڭ كەڭ تارالعان سحەمالارى تۋرالى ۇنەمى ەسكەرتىپ وتىرۋعا شاقىرادى. ۋاقىتىلى ساقتىق شارالارىن ساقتاۋ جانە الىنعان اقپاراتتى تەكسەرۋ قاراجاتىڭىزدى ساقتاپ قالۋعا جانە قىلمىسكەرلەردىڭ قۇربانى بولماۋعا كومەكتەسەدى.