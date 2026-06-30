استانادا دومبىرا كۇنىنە وراي مۋلتيمەديالىق شوۋ وتەدى
استانا. قازاقپارات – 5-شىلدە ەلوردادا ۇلتتىق دومبىرا كۇنى جانە استانا كۇنى اياسىندا جاڭا فورماتتاعى مۋلتيمەديالىق قويىلىم وتەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
مادەني ءىس-شارا دومبىرا ونەرىنىڭ تاريحي ماڭىزىن كەڭىنەن تانىتۋعا، ۇلتتىق اسپاپتار ارقىلى ۇرپاقتار ساباقتاستىعىن نىعايتۋعا جانە قازاق مادەنيەتىنىڭ زاماناۋي ساحنالىق فورماتتاعى كوركەم كورىنىسىن ۇسىنۋعا باعىتتالعان.
تاريحي اڭىزدىڭ كوركەمدىك جەلىسى مۋزىكا، ءبي، بەينەپروەكتسيا جانە زاماناۋي ساحنالىق تەحنولوگيالار ارقىلى ۇسىنىلادى. مۋلتيمەديالىق قويىلىمنىڭ ماقساتى - ۇلتتىق ونەردىڭ ۋاقىتپەن بىرگە جاڭارىپ، جاڭا كوركەمدىك كەڭىستىككە شىققانىن كورسەتۋ.
سونىمەن قاتار، ساعات 12:00 دەن 20:00 گە دەيىن ەلوردالىق امفيتەاتر اۋماعىندا مادەني باعدارلاما اياسىندا بالالارعا ارنالعان ءبىرقاتار تاقىرىپتىق الاڭ جۇمىس ىستەيدى.
دومبىرا جانە جەتىگەن الاڭى: بالالارعا دومبىرا مەن جەتىگەندە ويناۋدىڭ باستاپقى داعدىلارى ۇيرەتىلىپ، ۇلتتىق اسپاپتاردىڭ ەرەكشەلىگى تانىستىرىلادى.
ۇلتتىق اسپاپتار جاساۋ الاڭى: قازاق مۋزىكالىق اسپاپتارىن جاساۋ بويىنشا شەبەرلىك ساباقتارى وتكىزىلەدى.
شىعارماشىلىق الاڭ: بالالارعا ارنالعان سۋرەت سالۋ ساباقتارى مەن شىعارماشىلىق شەبەرلىك ساباقتارى ۇيىمداستىرىلادى.
اشىق اسپان استىنداعى كينو كورسەتىلىمى: مادەني ءىس-شارا اياسىندا كورەرمەندەرگە اشىق اسپان استىندا كينو كورسەتىلەدى.
سونداي-اق، ساعات 20:00 دە امفيتەاتردا كونسەرتتىك باعدارلاما باستالادى.
بۇدان بۇرىن دومبىرانى حارام دەگەن اقتوبەلىك باس بوستاندىعىنان ايىرىلعانىن جازعانبىز.