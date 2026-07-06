استانادا «دومبىرا پاتي» ادەبي-مۋزىكالىق كەشى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - استانادا ۇلتتىق دومبىرا كۇنى جانە قالا كۇنىنە وراي نۇرجول جەلەكجولىندا اشىق اسپان استىندا «Dombyra Party» اتتى ادەبي-مۋزىكالىق كەش ءوتتى.
ءىس-شارانىڭ باستى ماقساتى - قازاق حالقىنىڭ قاسيەتتى ۇلتتىق اسپابى - دومبىرانى كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ، جاستاردىڭ ۇلتتىق مادەنيەتكە دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ.
«Dombyra Party» - ءاربىر قاتىسۋشى اشىق ميكروفون فورماتىندا ءوز ونەرىن ەركىن كورسەتە الاتىن ەرەكشە شىعارماشىلىق الاڭى. كەش بارىسىندا جينالعان قاۋىم دومبىرانىڭ كۇمبىرلەگەن ءۇنىن تىڭداپ قانا قويماي، ءان شىرقاپ، كۇي ورىنداپ، ولەڭ وقىپ، ءبي بيلەپ، ونەرپازدارعا قولداۋ كورسەتتى.
ءىس-شارا قاتىسۋشىلارعا شىعارماشىلىق ارقىلى تۋعان جەرگە، ۇلتتىق مادەنيەتكە دەگەن قۇرمەتىن بىلدىرۋگە مۇمكىندىك بەردى.
ءوز ونەرىن ورتاعا سالعان بارلىق قاتىسۋشى ۇيىمداستىرۋشىلار تاراپىنان ەستەلىك سىيلىقتارمەن ماراپاتتالدى. «Dombyra Party» - تەك مۋزىكالىق مەرەكە عانا ەمەس، شابىت پەن شىعارماشىلىققا تولى، بارشاعا اشىق مادەني كەڭىستىككە اينالدى.
ايتا كەتەلىك يۋنەسكو قازاقستان حالقىن دومبىرا كۇنىمەن قۇتتىقتادى.