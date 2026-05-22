استانادا تۇران داڭعىلىنىڭ ءبىر بولىگى ۋاقىتشا جابىلادى
استانا. KAZINFORM - استانادا جول جۇمىسىنىڭ جۇرگىزىلۋىنە بايلانىستى 22-24 مامىر ارالىعىندا تۇران داڭعىلى بويىنداعى جەرگىلىكتى جول وتكەلى تولىقتاي جابىلاتىن بولادى. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.
جۇرگىزۋشىلەر مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر ءجۇرۋ باعىتىن الدىن الا جوسپارلاۋى جانە ىقتيمال وزگەرىستەردى ەسكەرۋى قاجەت.
- قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە قولايسىزدىقتى ازايتۋ ءۇشىن ۋاقىتشا جول بەلگىلەرى مەن كورسەتكىشتەر ورناتىلاتىن بولادى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن بۇگىن ەلوردادا ەكى اۆتوبۋستىڭ قوعالىس باعىتى ۋاقىتشا وزگەرگەنىن جازدىق.
ەلوردادا سونداي-اق كەرەي جانىبەك حاندارى كوشەسىنىڭ ءا. بوكەيحان كوشەسىنەن ش. مۇرتازا كوشەسىنە دەيىنگى ۋچاسكەدە جول توسەمىنە ورتاشا جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى. وسىعان بايلانىستى، اعىمداعى جىلدىڭ 21-25 مامىر ارالىعىندا اتالعان ۋچاسكەدە قوزعالىس تولىقتاي جابىلدى.