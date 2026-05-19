KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانادا تاعى ءبىر كوشە ۋاقىتشا جابىلدى

    استانا. KAZINFORM - استانادا اباي داڭعىلىنىڭ ءبىر بولىگى ۋاقىتشا جابىلدى، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Астанада бір көше уақытша жабылады
    Фото: Астана қаласының әкімдігі

    اباي داڭعىلىنىڭ رەسپۋبليكا داڭعىلىنان ا. سەمبينوۆ كوشەسىنە دەيىنگى ۋچاسكەسىندە جولدىڭ ۇستىڭگى قاباتىن توسەۋ جۇمىسى جۇرگىزىلەدى. وسىعان بايلانىستى 18-22 مامىر ارالىعىندا اتالعان ۋچاسكەدە قوزعالىس ءىشىنارا جابىلاتىن بولادى.

    - جۇرگىزۋشىلەر مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر ءجۇرۋ باعىتىن الدىن الا جوسپارلاۋى جانە ىقتيمال وزگەرىستەردى ەسكەرۋى قاجەت. قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە قولايسىزدىقتى ازايتۋ ءۇشىن ۋاقىتشا جول بەلگىلەرى مەن كورسەتكىشتەر ورناتىلاتىن بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇعان دەيىن ەلوردادا جاڭاجول كوشەسىنەن الاش تاسجولىنا دەيىنگى ارالىق ۋاقىتشا جابىلاتىنى تۋرالى حابارلادىق. بۇل ارالىق بۇگىن 07:00 دە قايتا اشىلاتىن بولادى.

    سونىمەن قاتار قالادا بىرنەشە اۆتوبۋستىڭ قوزعالىس سىزباسى ۋاقىتشا وزگەردى.

    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    اۆتور