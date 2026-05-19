استانادا تاعى ءبىر كوشە ۋاقىتشا جابىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا اباي داڭعىلىنىڭ ءبىر بولىگى ۋاقىتشا جابىلدى، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اباي داڭعىلىنىڭ رەسپۋبليكا داڭعىلىنان ا. سەمبينوۆ كوشەسىنە دەيىنگى ۋچاسكەسىندە جولدىڭ ۇستىڭگى قاباتىن توسەۋ جۇمىسى جۇرگىزىلەدى. وسىعان بايلانىستى 18-22 مامىر ارالىعىندا اتالعان ۋچاسكەدە قوزعالىس ءىشىنارا جابىلاتىن بولادى.
- جۇرگىزۋشىلەر مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر ءجۇرۋ باعىتىن الدىن الا جوسپارلاۋى جانە ىقتيمال وزگەرىستەردى ەسكەرۋى قاجەت. قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە قولايسىزدىقتى ازايتۋ ءۇشىن ۋاقىتشا جول بەلگىلەرى مەن كورسەتكىشتەر ورناتىلاتىن بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن ەلوردادا جاڭاجول كوشەسىنەن الاش تاسجولىنا دەيىنگى ارالىق ۋاقىتشا جابىلاتىنى تۋرالى حابارلادىق. بۇل ارالىق بۇگىن 07:00 دە قايتا اشىلاتىن بولادى.
سونىمەن قاتار قالادا بىرنەشە اۆتوبۋستىڭ قوزعالىس سىزباسى ۋاقىتشا وزگەردى.