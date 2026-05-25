استانادا تاعى 12 وقۋ ورنى سالىنادى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك Instagram پاراقشاسىندا بيىل 12 وقۋ ورنى سالىناتىنى تۋرالى جازدى.
- مەكتەپ سالۋ جانە بالالارىمىز ءۇشىن جايلى ءبىلىم بەرۋ ورتاسىن قالىپتاستىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس ءجۇرىپ جاتىر. ءبىرقاتار مەكتەپ پەن وقۋشىلار سارايىنىڭ قۇرىلىس بارىسىمەن تانىستىم.
جاڭا وقۋ جىلى ىشىندە تاعى 12 وقۋ ورنىن اشامىز. ماسەلەن، سوڭعى جىلدارى 44 مەكتەپ سالدىق. وسى شارالار قولدانىستاعى مەكتەپتەرگە تۇسەتىن سالماقتى ەداۋىر ازايتىپ، قوسىمشا وقۋشى ورىندارىن اشۋعا مۇمكىندىك بەردى. الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمعا قاجەتتىلىك جوعارى اۋداندارعا ايرىقشا نازار اۋدارىپ وتىرمىز، - دەپ جازدى قالا باسشىسى.
سول سياقتى 2027 -جىلعا ارنالعان دايىندىق جۇمىسى ءجۇرىپ جاتىر: جوبالىق جانە قالا قۇرىلىسىنا قاتىستى قۇجاتتامالار ازىرلەۋ ءىسى قولعا الىنعان. باس جوسپارعا سايكەس، 2035 -جىلعا دەيىن قالادا 140 قا جۋىق جاڭا مەكتەپ سالۋ كوزدەلىپ وتىر.
- سونداي-اق بيىل تاعى ەكى وقۋشىلار سارايى مەن التى بالاباقشا اشۋ جوسپارلانىپ وتىر. وقۋ جانە ءبىلىم بەرۋ ورتالىقتارىنىڭ قۇرىلىسىنا جەكە ينۆەستيسيالار دا جۇمىلدىرىپ وتىر، - دەپ جازدى جەڭىس قاسىمبەك.