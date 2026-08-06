استانادا سوندىرىلمەگەن سىرىڭكە كولىك ورتىنە سەبەپ بولدى
استانا. KAZINFORM - استانادا اۆتوتۇراقتا بولعان كولىك ورتىنە بايلانىستى سوت ەكى كولىك يەسىن دە بولعان وقيعاعا كىنالى دەپ تانىدى.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، وقيعا 2025-جىلدىڭ مامىر ايىندا ەلورداداعى اۆتوتۇراقتاردىڭ بىرىندە بولعان. جاۋاپكەر كولىگىندە تەمەكى شەگىپ وتىرىپ، اشىق تەرەزەدەن سوندىرىلمەگەن سىرىڭكەنى سىرتقا لاقتىرعان. سول ساتتە گاز باللون جۇيەسىمەن جابدىقتالعان جاقىن ماڭداعى Audi A6 كولىگى ورتەنىپ كەتكەن.
تالاپ قويۋ كولىك يەسىنىڭ تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا بەرىلگەندىكتەن، ءىستى تاراز قالالىق سوتى قاراعان.
تاۋەلسىز باعالاۋ قورىتىندىسىنا سايكەس، كەلتىرىلگەن ماتەريالدىق زالال 2,9 ميلليون تەڭگەدەن اسقان. ءورتتىڭ باستالۋ ءساتى بەينەباقىلاۋ كامەراسىنا ءتۇسىپ قالعان.
«ساراپتاما ءورتتىڭ تالاپ قويۋشىنىڭ كولىگىنەن گاز بۋلارىنىڭ شىعۋى ناتيجەسىندە پايدا بولعان گاز-اۋا قوسپاسىنىڭ تۇتانۋىنان بولعانىن انىقتادى. ال تۇتانۋ كوزى جاۋاپكەر لاقتىرعان سوندىرىلمەگەن سىرىڭكە بولعان»،-دەپ مالىمدەدى سوت.
جاۋاپكەرگە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قاساقانالىقتىڭ بولماۋىنا بايلانىستى، ال اكىمشىلىك ءىس جۇرگىزۋ ەسكىرۋ مەرزىمىنىڭ وتۋىنە بايلانىستى توقتاتىلعان. الايدا بۇل ونى ازاماتتىق-قۇقىقتىق جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتپاعان.
سوت ورتەنگەن كولىكتىڭ يەسى دە ورەسكەل ابايسىزدىققا جول بەرگەنىن اتاپ ءوتتى. اتاپ ايتقاندا، گاز باللون جۇيەسىمەن جابدىقتالعان اۆتوكولىك ۇزاق ۋاقىتقا تۇراققا قويىلار الدىندا ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىنا سايكەس تەكسەرىلمەگەن، سونىڭ سالدارىنان گازدىڭ شىعۋىنا جول بەرىلگەن.
سوت ەكى تاراپتىڭ دا كىنا دارەجەسىن ەسكەرە وتىرىپ، تالاپ قويۋدى ءىشىنارا قاناعاتتاندىردى. ناتيجەسىندە جاۋاپكەردەن تالاپ قويۋشىنىڭ پايداسىنا 1,6 ميلليون تەڭگەدەن استام ماتەريالدىق زالال مەن سوت شىعىندارى ءوندىرىلدى.