استانادا ۇستەل تەننيسىنەن جۇلدە قورى 300 مىڭ دوللار بولاتىن حالىقارالىق تۋرنير وتەدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا 15-20-قىركۇيەك ارالىعىندا ۇستەل تەننيسىنەن WTT Star Contender Astana 2026 - President’s Cup حالىقارالىق تۋرنيرى وتەدى، دەپ حابارلايدى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
بەدەلدى حالىقارالىق جارىس جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە-جەك سارايىندا ۇيىمداستىرىلىپ، الەمنىڭ ۇزدىك ۇستەل تەننيسى شەبەرلەرىنىڭ باسىن قوسادى.
تۋرنير ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ءداستۇرلى كۋبوگى اياسىندا وتەدى. سونىمەن قاتار جارىس حالىقارالىق WTT (World Table Tennis) سەرياسى كەزەڭدەرىنىڭ ءبىرى سانالادى.
- WTT Star Contender Astana 2026 - President’s Cup الەمنىڭ ۇزدىك ۇستەل تەننيسى شەبەرلەرىن ەلوردادا توعىستىرادى. تۋرنيردىڭ جالپى جۇلدە قورى 300 مىڭ ا ق ش دوللارىن قۇرايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جارىستىڭ اشىلۋ سالتاناتى 15-قىركۇيەككە جوسپارلانعان. 16-18-قىركۇيەكتە نەگىزگى جارىستار ءوتىپ، 19-20-قىركۇيەكتە فينالدىق كەزدەسۋلەر ۇيىمداستىرىلادى.
حالىقارالىق تۋرنيردى Nomad Table Tennis Academy وتكىزەدى.
12 جاسقا دەيىنگى بالالار جارىستى ەرەسەك ادامدارمەن بىرگە تەگىن تاماشالاي الادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاننىڭ جۇپتىق سىنداعى ءبىرىنشى، الەمنىڭ 6-راكەتكاسى اننا دانيلينا ا ق ش اشىق چەمپيوناتىنىڭ ءۇشىنشى اينالىمىنا وتە المادى.