KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانادا ۇستەل تەننيسىنەن جۇلدە قورى 300 مىڭ دوللار بولاتىن حالىقارالىق تۋرنير وتەدى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا 15-20-قىركۇيەك ارالىعىندا ۇستەل تەننيسىنەن WTT Star Contender Astana 2026 - President’s Cup حالىقارالىق تۋرنيرى وتەدى، دەپ حابارلايدى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    в
    Фото: Астана әкімдігі

    بەدەلدى حالىقارالىق جارىس جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە-جەك سارايىندا ۇيىمداستىرىلىپ، الەمنىڭ ۇزدىك ۇستەل تەننيسى شەبەرلەرىنىڭ باسىن قوسادى.

    تۋرنير ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ءداستۇرلى كۋبوگى اياسىندا وتەدى. سونىمەن قاتار جارىس حالىقارالىق WTT (World Table Tennis) سەرياسى كەزەڭدەرىنىڭ ءبىرى سانالادى.

    - WTT Star Contender Astana 2026 - President’s Cup الەمنىڭ ۇزدىك ۇستەل تەننيسى شەبەرلەرىن ەلوردادا توعىستىرادى. تۋرنيردىڭ جالپى جۇلدە قورى 300 مىڭ ا ق ش دوللارىن قۇرايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    جارىستىڭ اشىلۋ سالتاناتى 15-قىركۇيەككە جوسپارلانعان. 16-18-قىركۇيەكتە نەگىزگى جارىستار ءوتىپ، 19-20-قىركۇيەكتە فينالدىق كەزدەسۋلەر ۇيىمداستىرىلادى.

    حالىقارالىق تۋرنيردى Nomad Table Tennis Academy وتكىزەدى.

    12 جاسقا دەيىنگى بالالار جارىستى ەرەسەك ادامدارمەن بىرگە تەگىن تاماشالاي الادى.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستاننىڭ جۇپتىق سىنداعى ءبىرىنشى، الەمنىڭ 6-راكەتكاسى اننا دانيلينا ا ق ش اشىق چەمپيوناتىنىڭ ءۇشىنشى اينالىمىنا وتە المادى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور