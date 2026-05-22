استانادا ۇستەل تەننيسىنەن ءىرى حالىقارالىق تۋرنيرلەر وتەدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىز الەمدىك سپورت ارەناسىنداعى ورنىن نىعايتىپ كەلەدى. 2026 جانە 2027-جىلدارى استانا ۇستەل تەننيسىنەن ءبىرقاتار ءىرى حالىقارالىق تۋرنيردى قابىلدايدى.
بۇل جارىستاردى وتكىزۋ قازاقستاندا ۇستەل تەننيسىن دامىتۋعا جانە ەلدىڭ حالىقارالىق سپورت ارەناسىنداعى بەدەلىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جۇيەلى جۇمىستىڭ جالعاسى بولماق. ايتا كەتەيىك، 2022-جىلدان بەرى الماتى قالاسىندا ۇستەل تەننيسىنەن WTT الەمدىك سەرياسىنىڭ كەزەڭدەرى تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى.
نەگىزگى جارىستاردىڭ ءبىرى - 2026-جىلى استانادا وتەتىن Star Contender سەرياسىنداعى حالىقارالىق تۋرنير. بۇل دودا بىلتىر قازاقستاندا العاش رەت ءساتتى ۇيىمداستىرىلعان President’s Cup حالىقارالىق جوباسىنىڭ جالعاسى. اتالعان تۋرنيردى بىلتىر Nomad Table Tennis Academy اكادەمياسى وتكىزگەن بولاتىن.
سونىمەن قاتار كەلەسى جىلى ەلوردادا ۇستەل تەننيسىنەن الەم چەمپيوناتى مەن Champions سەرياسىنداعى تۋرنير ۇيىمداستىرىلادى. جارىستار جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە-جەك سارايىندا وتەدى.
حالىقارالىق ۇستەل تەننيسى فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى Petra Sِrling قازاقستاننىڭ حالىقارالىق جارىستاردى وتكىزۋگە دايىندىعىن جوعارى باعالادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جوعارى دەڭگەيدەگى سپورت پەن حالىقارالىق جارىستاردىڭ تالاپتارىن جاقسى تۇسىنەتىن قالادا تۋرنير وتكىزۋ اسا ماڭىزدى. سونداي-اق ول جەكپە-جەك سارايىنىڭ مۇمكىندىكتەرى مەن استانانىڭ الەۋەتى ۇزاقمەرزىمدى جوبالاردى ساپالى جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
تۋرنيرلەردىڭ ۇيىمداستىرۋشىسى - Nomad Table Tennis Academy. اكادەميا ديرەكتورى رۋسلان جەتىبايەۆ قازاقستاندا ۇستەل تەننيسىنە قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.
- ەلىمىزدە ۇستەل تەننيسى قارقىندى دامىپ كەلەدى. سپورتپەن تۇراقتى اينالىساتىندار سانى ارتىپ، ينفراقۇرىلىم كەڭەيىپ جاتىر. استانادا وسىنداي اۋقىمدى حالىقارالىق تۋرنيرلەردى وتكىزۋ ءبىز ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە، - دەدى ول.
مۇنداي ءىرى جارىستار قازاقستاننىڭ الەمدىك دەڭگەيدەگى سپورتتىق ءىس-شارالاردى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرا الاتىن ەل رەتىندەگى يميدجىن نىعايتىپ، وتاندىق ۇستەل تەننيسىنىڭ دامۋىنا، جاس سپورتشىلاردى دايارلاۋعا جانە الەمدىك سپورت قاۋىمداستىعىنىڭ نازارىن قازاقستانعا اۋدارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستاننىڭ جاس وسپىرىمدەر قۇراماسى Junior Davis Cup تۋرنيرىنىڭ فينالدىق كەزەڭىنە شىققان ەدى.