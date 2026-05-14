استانادا ۇستەل تەننيسىنەن الەم چەمپيوناتى وتەدى
استانا. قازاقپارات - 2027-جىلعى 22-30-مامىر ارالىعىندا استانا قالاسىندا ۇستەل تەننيسىنەن الەم چەمپيوناتى وتەدى.
وسىلايشا قازاقستان اتالعان جاھاندىق دودانى قابىلدايتىن ورتالىق ازياداعى العاشقى مەملەكەت اتانادى.
10-مامىر كۇنى لوندوندا وتكەن كوماندالىق الەم چەمپيوناتى بارىسىندا قازاقستانعا حالىقارالىق ۇستەل تەننيسى فەدەراتسياسىنىڭ (ITTF) تۋى رەسمي تۇردە تابىستالدى. بۇل - ەلىمىزدىڭ الەم چەمپيوناتىن وتكىزۋگە دايىندىقتى باستاعانىن بىلدىرەتىن ماڭىزدى ءراسىم.
قازاقستان 2027-جىلعى الەم چەمپيوناتىن وتكىزۋ قۇقىعىنا 2025-جىلى ITTF باس اسسامبلەياسىنىڭ شەشىمىمەن يە بولدى. داۋىس بەرۋدىڭ قورىتىندى كەزەڭىندە قازاقستان 111 داۋىس جيناپ، فرانسيانى باسىپ وزدى.
الەم بىرىنشىلىگىنە سپورتشىلار، جاتتىقتىرۋشىلار، تورەشىلەر، دەلەگاتتار جانە حالىقارالىق سپورت قاۋىمداستىعىنىڭ وكىلدەرىن قوسا العاندا، شامامەن 1250 قاتىسۋشى كەلەدى دەپ كۇتىلۋدە.
بۇل - قازاقستانداعى ۇستەل تەننيسىن دامىتۋ باعىتىنداعى جۇيەلى جۇمىستىڭ ناتيجەسى. قازىرگى تاڭدا ەلىمىزدە 260 مىڭنان استام ادام ۇستەل تەننيسپەن تۇراقتى تۇردە اينالىسادى. ونىڭ ىشىندە 10 مىڭنان استامى - كاسىبي سپورتشىلار. رەسپۋبليكا بويىنشا 12 مامانداندىرىلعان ۇستەل تەننيسى ورتالىعى جۇمىس ىستەيدى. سونىمەن قاتار قوستاناي، ورال، سەمەي جانە الماتى قالالارىندا جاڭا ورتالىقتاردىڭ قۇرىلىسى مەن جوبالاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
سوڭعى جىلدارى ەلىمىزدە 30 عا جۋىق ۇستەل تەننيسى بولىمشەسى مەن 35 مامانداندىرىلعان زال اشىلدى. وڭىرلەرگە 650 دەن استام كاسىبي تەننيس ۇستەلى ساتىپ الىندى. سونىمەن بىرگە «بالاباقشادان باستالاتىن ۇستەل تەننيسى» جوباسى اياسىندا مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمداردا ارنايى سەكسيالار جۇمىس ىستەي باستادى.
قازاقستاندىق سپورتشىلار حالىقارالىق ارەنادا دا جوعارى ناتيجەلەر كورسەتىپ كەلەدى. 2025-جىلى ۇلتتىق قۇراما سپورتشىلارى حالىقارالىق رەيتينگتىك تۋرنيرلەردە 47 مەدال جەڭىپ الدى. ەرلەر قۇراماسى يسلام ىنتىماقتاستىعى ويىندارىندا چەمپيون اتانسا، قازاقستاندىق تەننيسشىلەر الەم جانە ازيا چەمپيوناتتارىندا ءساتتى ونەر كورسەتتى.
ايتا كەتۋ كەرەك، قازاقستان بۇعان دەيىن دە ىرى حالىقارالىق جارىستاردى ۇيىمداستىرۋ تاجىريبەسىنە يە. 2024-جىلى استانادا ۇستەل تەننيسىنەن XXVII ازيا چەمپيوناتى ءوتىپ، جارىسقا 25 ەلدەن 195 سپورتشى قاتىستى. بۇل چەمپيونات ورتالىق ازيا اۋماعىندا العاش رەت ۇيىمداستىرىلعان قۇرلىقتىق دودا رەتىندە تاريحقا ەندى.
2027-جىلعى الەم چەمپيوناتى - قازاقستان سپورتى ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا. اتالعان تۋرنير ەلىمىزدىڭ حالىقارالىق سپورت كەڭىستىگىندەگى بەدەلىن ارتتىرىپ، ۇستەل تەننيسىنىڭ ودان ءارى دامۋىنا جاڭا سەرپىن بەرەدى.
ايتا كەتەلىك الان قۇرمانعاليەۆ پەن زاۋرەش اقاشيەۆا WTT Feeder Istanbul تۋرنيرىندە قولا جۇلدە العان ەدى.