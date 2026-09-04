استانادا ساياحاتشى قىزدىڭ «ۇرلانعان» ۆەلوسيپەدى قۇربىسىنىڭ ۇيىنەن تابىلدى
استانا. قازاقپارات - استانادا ساياحاتشى بۇرلەن ادىلەت قىزىنىڭ جوعالعان ۆەلوسيپەدىنە قاتىستى وقيعا كۇتپەگەن جايتپەن اياقتالدى. ۆەلوسيپەدتىڭ ۇرلانعانى تۋرالى ەموتسيونالدى ۆيدەودان كەيىن پوليتسيا تەكسەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، ونى ەشكىم ۇرلاماعانىن انىقتادى. ول قىزدىڭ قۇربىسىنىڭ ۇيىندە بولعان، دەپ حابارلايدى BAQ. KZ.
ساياحاتشى بۇرلەن ادىلەت قىزىنىڭ ۆەلوسيپەدى ۇرلانعانى تۋرالى اقپاراتقا قاتىستى پوليتسيا تۇسىنىكتەمە بەردى. پوليتسيا دەپارتامەنتىنە اتالعان مۇلىكتىڭ ۇرلانعانى جونىندە ەشقانداي ارىز تۇسپەگەن.
ۆەلوسيپەدتىڭ ۇرلانعانى تۋرالى بەينەماتەريال جاريالانعاننان كەيىن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قىسقا مەرزىم ىشىندە ونىڭ ورنالاسقان جەرىن انىقتادى. تەكسەرۋ بارىسىندا ۇرلىق فاكتىسىنىڭ بولماعانى انىقتالدى: ۆەلوسيپەد ونىڭ يەسىنىڭ قۇربىسىندا قالدىرىلعان. پوليتسيا دەپارتامەنتى جالعان مالىمەتتەردى تاراتقانى ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعانىن ەسكەرتەدى، - دەپ حابارلادى استانا قالاسىنىڭ پ د باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ اعا ينسپەكتورى ارۋجان بەكتاسوۆا.
بۇل وقيعا الەۋمەتتىك جەلىلەردە كەڭىنەن تاراپ ۇلگەردى. جۋرناليست بەردىبەك قاباي ونىڭ جاريالانىمىنان كەيىن ەلوردالىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى حابارلاسىپ، ۆەلوسيپەدتى ىزدەستىرە باستاعانىن حابارلاعان بولاتىن.
ءبىر تاۋلىككە جەتپەيتىن ۋاقىت ىشىندە ول ۆەلوسيپەدتىڭ تابىلعانىن جازدى.
بۇرلەن ادىلەت قىزىنىڭ ءوزى بۇل كەزدە قىتايدا بولعان.
ساياحاتشى قىتايدىڭ شينجاڭ- ۇيعىر اۆتونوميالىق اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن جانە قازاقستان بويىنشا ۆەلوساپارلارىمەن تانىمال. ول ءساۋىر ايىندا ەل بويىنشا كەزەكتى ساياحاتىن باستاعان ەدى.
2024 -جىلى بۇرلەن ۇرىمجىدەن استاناعا دەيىن ۆەلوسيپەدپەن 26 كۇندە ءجۇرىپ وتكەن. سول ساپاردان كەيىن ول ءوزىن ۆەلوسيپەدىن تۇڭعىش پرەزيدەنت مۇراجايىنىڭ قورىنا تابىستاعان بولاتىن.
بۇل جولى جوعالۋ وقيعاسى مۇلدەم باسقاشا اياقتالدى. تەكسەرۋدەن كەيىن پوليتسيا ۇرلىق دەرەگى بولماعانىن مالىمدەدى.
پوليتسيا دەپارتامەنتى قاساقانا جالعان مالىمەتتەر تاراتقانى ءۇشىن قازاقستان زاڭناماسى بويىنشا جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعانىن بولەك ەسكە سالدى.