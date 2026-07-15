استانادا ساياباقتار مەن گۇلزارلاردا اۋقىمدى تەكسەرۋ ءجۇرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - استانادا «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى مەن رەسپۋبليكالىق «تازا قازاقستان» ەكولوگيالىق باستاماسى اياسىندا اۋقىمدى پروفيلاكتيكالىق رەيدتەر باستالدى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
بۇگىن مۇنداي شارا بوتانيكالىق باقتا ءوتتى. الداعى ۋاقىتتا وسىنداي رەيدتەر ەلوردانىڭ ساياباقتارى، گۇلزارلارى جانە باسقا دا قوعامدىق ورىندارىندا تۇراقتى تۇردە ۇيىمداستىرىلاتىن بولادى.
رەيدكە ەلوردانىڭ ەسىل اۋدانى اكىمدىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ وكىلدەرى جانە قوعام بەلسەندىلەرى قاتىستى.
ءىس-شارا بارىسىندا اباتتاندىرۋ قاعيدالارىن بۇزۋ جاعدايلارىنىڭ الدىن الۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
سونىمەن قاتار بوتانيكالىق باق اۋماعىندا زاڭسىز ساۋدا جاساۋعا جانە بالالارعا ارنالعان ەلەكتر كولىكتەرىن رۇقساتسىز جالعا بەرۋگە جول بەرمەۋ بويىنشا جۇمىس ءجۇرىپ جاتىر. ويتكەنى رۇقسات قۇجاتتارىنسىز كورسەتىلەتىن مۇنداي قىزمەت تۇتىنۋشىلاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن.
ماماندار ەڭ الدىمەن تۇرعىندارعا ءتۇسىندىرۋ جۇرگىزىپ جاتىر.
- ءبىز پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىمەن بىرلەسىپ ءتۇسىندىرۋ جۇمىسىن جۇرگىزىپ جاتىرمىز. ازاماتتارعا وزدەرىنەن كەيىن قوقىس قالدىرۋعا جانە بوتانيكالىق باق اۋماعىندا پيكنيك ۇيىمداستىرۋعا بولمايتىنىن تۇسىندىرەمىز. بوتانيكالىق باق - ويىن-ساۋىق ساياباعى ەمەس، مۇندا سيرەك كەزدەسەتىن وسىمدىكتەر وسەدى. بۇل جەرگە بالالارمەن سەرۋەندەپ، تازا اۋامەن تىنىستاۋ ءۇشىن كەلەدى. ەگەر زاڭ بۇزۋشىلىق قايتالانسا، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اباتتاندىرۋ قاعيدالارىن بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك ايىپپۇل سالادى،- دەدى ەسىل اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى باقىتجان الداۋوۆ.
استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى قوعامدىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى، پوليتسيا پودپولكوۆنيگى ەركىن ءجانابىل قوعامدىق كەڭىستىكتەردەگى باقىلاۋدىڭ قۇقىقتىق جاعىنا توقتالدى.
-جىل باسىنان بەرى جۇرگىزىلگەن ءىس-شارالار بارىسىندا بوتانيكالىق باققا ىرگەلەس اۋماقتا اباتتاندىرۋ قاعيدالارىن بۇزعانى ءۇشىن 700 دەن استام ادام اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 505-بابىنىڭ ءبىرىنشى بولىگىنە سايكەس ەسكەرتۋ جاساۋ نەمەسە 20 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە ايىپپۇل سالۋ كوزدەلگەن. سونىمەن قاتار بەلگىلەنبەگەن ورىنداردا ساۋدا جاساعانى ءۇشىن 300 دەن استام ادام جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. بۇل قۇقىق بۇزۋشىلىق ءۇشىن 10 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە ايىپپۇل قاراستىرىلعان،- دەدى ەركىن ءجانابىل.
ايتا كەتەيىك، ەلوردا اۋماعىندا اباتتاندىرۋ قاعيدالارىن بۇزۋ جاعدايلارىن انىقتاۋ جانە زاڭسىز ساۋدانىڭ جولىن كەسۋ ماقساتىنداعى رەيدتىك ءىس-شارالار كۇن سايىن وتكىزىلىپ كەلەدى.
بۇعان دەيىن استانادا قۇرىلىس قالدىقتارىن زاڭسىز توگۋگە قارسى رەيدتەر باستالعانى بەلگىلى بولدى.