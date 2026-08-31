KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانادا سالىنىپ جاتقان نىسان اۋماعىنا مۇنارالى كران قۇلاپ، ءبىر ادام مەرت بولدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانادا سالىنىپ جاتقان نىسان اۋماعىنا مۇنارالى كران قۇلادى.

    башенный кран строительство жилье
    Фото: pixabay

    وقيعا سالدارىنان ءبىر ادام مەرت بولدى. تاعى ەكى ادام زارداپ شەگىپ، مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ءۇشىن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.

    - قۇرىلىس كرانىنىڭ قۇلاۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ، وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى استانا قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى.

    بۇعان دەيىن س ق و- دا كران-مانيپۋلياتوردىڭ جۇرگىزۋشىسى جۇمىس ورنىندا مەرت بولعان ەدى.

    سونىمەن قاتار استانادا كوپقاباتتى ۇيدەن قۇلاعان قىز كوز جۇمدى.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور