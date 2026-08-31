استانادا سالىنىپ جاتقان نىسان اۋماعىنا مۇنارالى كران قۇلاپ، ءبىر ادام مەرت بولدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانادا سالىنىپ جاتقان نىسان اۋماعىنا مۇنارالى كران قۇلادى.
وقيعا سالدارىنان ءبىر ادام مەرت بولدى. تاعى ەكى ادام زارداپ شەگىپ، مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ءۇشىن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.
- قۇرىلىس كرانىنىڭ قۇلاۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ، وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى استانا قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى.
بۇعان دەيىن س ق و- دا كران-مانيپۋلياتوردىڭ جۇرگىزۋشىسى جۇمىس ورنىندا مەرت بولعان ەدى.
سونىمەن قاتار استانادا كوپقاباتتى ۇيدەن قۇلاعان قىز كوز جۇمدى.