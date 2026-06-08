استانادا «مەرەيلى وتباسى» ۇلتتىق كونكۋرسىنا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا «مەرەيلى وتباسى» ۇلتتىق كونكۋرسىنا ءوتىنىم قابىلدانادى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
اكىمدىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتكەندەي، ۇلتتىق كونكۋرستىڭ باستى ماقساتى - «مەرەيلى وتباسى» بايقاۋىنىڭ نەگىزگى ماقساتى - ونەگەلى وتباسىلاردىڭ ومىرلىك تاجىريبەسىن كەڭىنەن ناسيحاتتاپ، وتباسى قۇندىلىقتارىن، نەكە مەن جانۇيانىڭ وڭ ۇلگىسىن دارىپتەۋ ارقىلى ولاردىڭ قوعامداعى بەدەلىن كوتەرۋ جانە قوعامدىق بىرلىكتى نىعايتۋ.
- كونكۋرستىڭ جۇلدە قورى: قالالىق كەزەڭ جەڭىمپازىنا - 1000000 تەڭگە؛ اۋداندىق كەزەڭ جەڭىمپازىنا - 500000 تەڭگە. وتىنىمدەر 15-ماۋسىمعا دەيىن قابىلدانادى. بايلانىس نومىرلەرى: 77006533694؛ 77071271047، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىدان بۇرىن ەلوردادا وتباسىلىق فورماتتاعى ەكولوگيالىق سەنبىلىك ۇيىمداستىرىلعانىن جازعانبىز.