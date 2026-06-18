استانادا گرانتقا تۇسىرەمىن دەپ 111 ازاماتتان 70 ميلليون تەڭگە العان ادام سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن الۋعا، سونداي-اق ماگيستراتۋرا مەن دوكتورانتۋراعا تۇسۋگە جاردەم كورسەتۋ تۋرالى زاڭسىز ۋادەلەرمەن بايلانىستى الاياقتىق فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس بويىنشا مەملەكەتتىك ايىپتاۋدى قولدادى.
قالالىق پروكۋراتۋرا باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، سوتتالۋشى ازاماتتاردى ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا بايلانىستارى بار ەكەنىنە جانە وقۋعا ءتۇسۋ مەن گرانت الۋ ماسەلەلەرىن كەپىلدى تۇردە شەشۋگە مۇمكىندىگى بار ەكەنىنە سەندىرىپ، ولاردى اداستىرعان. ونىڭ ۋادەلەرىنە سەنگەن جابىرلەنۋشىلەر وعان قوماقتى اقشا قاراجاتىن بەرگەن.
شىن مانىندە قانداي دا ءبىر قىزمەت كورسەتىلمەگەن، ال الىنعان اقشا قاراجاتىن قاسكوي يەمدەنىپ، ءوز قالاۋىنشا جۇمساعان.
قىلمىستىق ارەكەتتەردىڭ سالدارىنان 111 ازامات زارداپ شەگىپ، كەلتىرىلگەن جالپى زالال شامامەن 70 ميلليون تەڭگەنى قۇرادى. بۇل رەتتە جابىرلەنۋشىلەردىڭ باسىم بولىگىنە كەلتىرىلگەن زالال وتەلمەگەن.
كىناسىن مويىنداعانىنا قاراماستان، سوت سوتتالۋشىعا 4 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى.
سوت ۇكىمى 2026-جىلعى 12-مامىردا زاڭدى كۇشىنە ەندى.
- پروكۋراتۋرا ەسكە سالادى: وقۋ ورىندارىنا ءتۇسۋ جانە ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن الۋ تەك زاڭدى نەگىزدەردە جۇزەگە اسىرىلادى. مۇنداي ماسەلەلەردى اقشالاي سىياقى ءۇشىن شەشىپ بەرۋگە ۋادە ەتەتىن تۇلعالارعا سەنبەڭىزدەر. وسىنداي فاكتىلەرگە تاپ بولعان جاعدايدا دەرەۋ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا حابارلاسىڭىزدار، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن استانادا جوو قىزمەتكەرى گرانتقا ءتۇسىرىپ بەرەمىن دەگەن جەلەۋمەن 3 ميلليون تەڭگە يەمدەنگەنى تۋرالى جازدىق.