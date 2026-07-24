استانادا ەر ادام بۇرىن ءوزى كۇزەتكەن نىساننان 21 ميلليون تەڭگەنىڭ كابەلىن ۇرلاپ كەتكەن
استانا. KAZINFORM - استانا پوليتسەيلەرى ءىرى كولەمدەگى ۇرلىق قىلمىسىن اشتى. 31 جاستاعى تۇرعىن كەزىندە ءوزى كۇزەتشى بولىپ جۇمىس ىستەگەن نىساننان ميلليونداعان تەڭگەنىڭ ەلەكتر كابەلىن ۇرلادى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، ەر ادام نىساننىڭ اۋماعىنا ەركىن كىرىپ، ەلەكتر كابەلىن جاسىرىن تۇردە الىپ كەتكەن. ۇرلانعان مۇلىكتىڭ جالپى قۇنى - 21 ميلليون تەڭگە.
جەدەل- ىزدەستىرۋ ءىس- شارالارى بارىسىندا كۇدىكتىنىڭ جەكە باسى انىقتالىپ، ول قولعا ءتۇستى. قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.
- ول نىساننىڭ قۇرىلىمىن، كۇزەت جۇيەسىن جانە ماتەريالدىق قۇندىلىقتاردىڭ ورنالاسۋىن جاقسى بىلگەن. وسىنى پايدالانىپ، قىلمىسقا بارعان، - دەلىنگەن پوليتسيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان حابارلامادا.
اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.