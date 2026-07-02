استانادا قىتايدىڭ جىبەك ونەرىن تانىتاتىن حالىقارالىق كوشپەلى كورمە اشىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ۇلتتىق مۋزەيىندە «كەرەمەت جىبەك: قىتايدىڭ زاماناۋي جىبەك ونەرى» حالىقارالىق كوشپەلى كورمەسىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى. جوبا قىتايدىڭ جىبەك مۋزەيى، حۋچجوۋ جانە تۇرپان مۋزەيلەرىمەن بىرلەسىپ ۇيىمداستىرىلعان.
كورمەنىڭ اشىلۋىندا قازاقستانداعى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى حان چۋنلين وركەنيەتتەر اراسىنداعى ءوزارا الماسۋ بەيبىت دامۋ مەن ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزى ەكەنىن ايتتى.
- وركەنيەت الۋان تۇرلىلىگىمەن قۇندى، ءوزارا الماسۋ ارقىلى توعىسادى، ءوزارا ىقپالداستىق ارقىلى كەمەلدەنىپ، دامۋعا جول اشادى. قىتاي ۇسىنعان جاھاندىق وركەنيەت باستاماسى الەم وركەنيەتتەرىنىڭ الۋان تۇرلىلىگىن قۇرمەتتەۋگە ۇندەيدى، - دەدى ەلشى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىتاي مەن قازاقستان مادەني مەكەمەلەر اراسىنداعى بايلانىستى كۇشەيتىپ، گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا نيەتتى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىلىگى قىتاي مەن قازاقستاننىڭ مادەني مەكەمەلەرى اراسىنداعى بايلانىستاردى ودان ءارى نىعايتۋعا، سونداي-اق ەكى ەلدىڭ گۋمانيتارلىق سالاداعى الماسۋى مەن ىنتىماقتاستىعىن تەرەڭدەتۋگە بارىنشا قولداۋ كورسەتىپ، بارلىق قاجەتتى كومەكتى ۇسىناتىن بولادى، - دەدى حان چۋنلين.
كورمە اياسىندا قىتايدىڭ ءداستۇرلى جىبەك مادەنيەتى مەن زاماناۋي جىبەك ونەرىن ۇشتاستىرعان بىرەگەي تۋىندىلار ۇسىنىلدى.
ەكسپوزيتسيا كەلۋشىلەردى ەجەلگى جىبەك جولىنىڭ مادەني مۇراسى مەن قازىرگى ديزاينەرلىك سانمەن تانىستىرادى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن استانا كۇنى قارساڭىندا ەكولوگيالىق جوبالار كورمەسى مەن فەستيۆال ۇيىمداستىرىلعان بولاتىن.