استانادا قۇرىلتاي سايلاۋى كۇنى 25 ءسابي دۇنيەگە كەلدى
استانا. KAZINFORM - ەل تۇرعىندارى سايلاۋ ۋچاسكەلەرىندە ءوز تاڭداۋىن جاساپ جاتقاندا، ەلوردا پەرزەنتحانالارىندا بىرنەشە وتباسى دۇنيەگە كەلگەن ءسابيىن قارسى الىپ، قۋانىشتى ءساتتى باستان وتكەردى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
ەلورداداعى مەديتسينالىق ۇيىمداردىڭ مالىمەتىنشە، بۇل كۇنى 25 ءسابي دۇنيەگە كەلدى.
- دۇنيەگە كەلگەن سابيلەردىڭ 14 ءى - ۇل، 11 ءى - قىز. ءاربىر وتباسى ءۇشىن بالانىڭ دۇنيەگە كەلۋى - ەڭ ماڭىزدى ءارى كوپتەن كۇتكەن ساتتەردىڭ ءبىرى. بۇل كۇن 25 ەلوردالىق وتباسى ءۇشىن ەرەكشە كۇنگە اينالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەلورداداعى بوساندىرۋ ۇيىمدارىنىڭ دارىگەرلەرى مەن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى بولاشاق انالار مەن جاڭا تۋعان نارەستەلەرگە تاۋلىك بويى قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋدى جالعاستىرىپ جاتىر.
استانادا انا مەن بالا دەنساۋلىعىن قورعاۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. ەلوردادا جۇكتىلىك جانە بوسانۋ كەزەڭىندەگى ايەلدەرگە، سونداي-اق جاڭا تۋعان نارەستەلەرگە كورسەتىلەتىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگى مەن ساپاسىن ارتتىرۋ باعىتىنداعى جۇمىستار جالعاسادى.