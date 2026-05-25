استانادا قۇربان ايت كەزىندە مالدى اۋلادا سويۋعا تىيىم سالىنادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا قۇربان ايت مەرەكەسى قارساڭىندا سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق جانە ۆەتەرينارلىق قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلدى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
بيىل قۇربان ايت 27-29-مامىر ارالىعىندا وتەدى. وسى كەزەڭدە سانيتارلىق تالاپتاردى ساقتاۋ، جۇقپالى اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ جانە قۇربان شالۋ ءراسىمىن قاۋىپسىز ۇيىمداستىرۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلماق.
قالالىق سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، مال سويۋ تەك ارنايى بەلگىلەنگەن جانە جابدىقتالعان ورىنداردا عانا رۇقسات ەتىلەدى.
تۇرعىن ۇيلەردىڭ اۋلاسىندا، كوشەلەردە، پودەزدەردە جانە باسقا دا قوعامدىق ورىنداردا مال سويۋعا تىيىم سالىنعان.
وسى ماقساتتا استانا قالاسىندا بەس ارنايى الاڭ بەلگىلەندى.
بايقوڭىر اۋدانى:
- «شاڭحاي» بازارى - الاش تاسجولى، 34/6
- «باراكات» بازارى - ا369 كوشەسى، 10
- «جايلاۋ» بازارى - الاش تاسجولى، ت س 313 كوشەسى
- «شاۋشەن» شارۋا قوجالىعى - الاش تاسجولى، 136ب
الماتى اۋدانى:
- «ەت-حان» ەت سەحى - تەمىرجولشىلار تۇرعىن الابى، اقجار كوشەسى، 20.
اكىمدىك وكىلدەرى مال سويىلعان ورىندارداعى قالدىقتار بەلگىلەنگەن تارتىپپەن جويىلۋى ءتيىس ەكەنىن ەسكەرتتى. ولاردى تۇرمىستىق قوقىس كونتەينەرلەرىنە تاستاۋعا بولمايدى.
سونداي-اق تۇرعىنداردان سانيتارلىق تالاپتاردى ساقتاپ، قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزباي، قۇربان ايت كەزىندە قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىنە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋ سۇرالدى.