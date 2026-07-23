استانادا قايتىس بولعان دونوردىڭ جۇرەگى 59 جاستاعى ناۋقاسقا ءساتتى ترانسپلانتاتسيالاندى
استانا. KAZINFORM - استانادا قايتىس بولعان دونوردىڭ جۇرەگىن ترانسپلانتاتسيالاۋ وپەراتسياسى ءساتتى ءوتتى. سونىڭ ارقاسىندا جۇرەك اۋىستىرۋدى ۇزاق ۋاقىت كۇتكەن 59 جاستاعى پاتسيەنتتىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا مۇمكىندىك تۋدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 14-شىلدەدەن 15-شىلدەگە قاراعان ءتۇنى استانانىڭ كوپبەيىندى مەديتسينا ورتالىعىندا الەۋەتتى دونور انىقتالعان. مارقۇمنىڭ تۋىستارى اعزا دونورلىعىنا كەلىسىم بەرگەننەن كەيىن ترانسپلانتاتتاۋ جانە جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق قىزمەتتەردى ۇيلەستىرۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق ورتالىق دونورلىق ۇدەرىستى ۇيىمداستىردى.
- وپەراتسيانى UMC ترانسپلانتولوگتارى جۇرگىزدى. جۇرەك 1966 -جىلى تۋعان پاتسيەنتكە ءساتتى سالىندى. قازىرگى تاڭدا ناۋقاستىڭ جاعدايى وپەراتسيادان كەيىنگى كەزەڭگە سايكەس تۇراقتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مينيسترلىك وكىلدەرى دونوردىڭ وتباسىنا قابىلداعان ىزگى شەشىمى ءۇشىن العىس ايتىپ، دونورلىق ۇدەرىستىڭ ءساتتى وتۋىنە ۇلەس قوسقان ترانسپلانتولوگتارعا، دونورلىق اۋرۋحانانىڭ دارىگەرلەرىنە، سانيتاريالىق اۆياتسيا قىزمەتكەرلەرىنە جانە بارلىق مەديتسينا ماماندارىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە قازاقستاندا ومىرلىك ماڭىزدى اعزالاردى ترانسپلانتاتسيالاۋدى 4739 ادام، ونىڭ ىشىندە 125 بالا كۇتىپ وتىر. ونىڭ ىشىندە 4208 ناۋقاسقا - بۇيرەك، 293 ادامعا - باۋىر، 208 ادامعا - جۇرەك، 30 ادامعا - وكپە جانە 5 ادامعا جۇرەك- وكپە كەشەنىن ترانسپلانتاتسيالاۋ قاجەت.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا اعزا دونورلىعىنا كەلىسىم بەرەتىنىن ايتقان ەدى.