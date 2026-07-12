استانادا قامىس اراسىنا كىرگەن ەر ادامعا قۇتقارۋشىلاردىڭ كومەگى قاجەت بولدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردالىق قۇتقارۋشىلار قامىس اراسىندا قالىپ قويعان ەر ادامعا كومەك كورسەتتى، دەپ حابارلايدى ق ر توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سارىارقا اۋدانىنداعى «جاسىل توعاي» اۋماعىندا، سارقىراما ماڭىندا 1982 -جىلى تۋعان ەر ادام قامىس اراسىنا كىرىپ كەتىپ، وزدىگىنەن شىعا الماي قالعان.
- وقيعا ورنىنا ت ج م جەدەل-قۇتقارۋ جاساعىنىڭ قۇتقارۋشىلارى جەدەل شىقتى. وزەننەن ءوتىپ، قۇتقارۋشىلار ەر ادامعا جەتىپ، ونى قامىس اراسىنان الىپ شىعىپ، بىرگە وزەننىڭ ارعى بەتىنە جەتكىزدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قۇتقارىلعان ەر ادام مەديتسينالىق كومەككە مۇقتاج بولعان جوق.
وسى رەتتە ت ج م تابيعات اياسىندا دەمالۋ كەزىندە قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاپ، جۇرۋگە قيىن جەرلەردەن اۋلاق بولدى جانە توتەنشە جاعداي تۋىنداعان جاعدايدا دەرەۋ «112» نومىرىنە حابارلاسۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتتى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن ت ج م شومىلۋ ماۋسىمىندا سۋداعى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاۋعا شاقىرعان بولاتىن.