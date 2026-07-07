استانا كۇنىندە قانشا ءسابي دۇنيەگە كەلدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا استانا كۇنى تەك مەرەكەلىك ءىس-شارالارىمەن عانا ەمەس، دۇنيەگە كەلگەن سابيلەردىڭ ءسۇيىنشى جاڭالىعىمەن دە ەستە قالدى.
6-شىلدە كۇنى تۇنگى ساعات 00:00-دەن باستاپ استانادا 24 ءسابي دۇنيەگە كەلدى. ونىڭ 15 ى - ۇل، 9 ى - قىز، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
قالالىق پەريناتالدىق ورتالىقتا 7 ءسابي ومىرگە كەلدى. ونىڭ ىشىندە 4 ۇل جانە 3 قىز بالا بار. №2-كوپبەيىندى قالالىق اۋرۋحانادا 9 نارەستە دۇنيەگە كەلدى، ولاردىڭ 8 ى - ۇل، 1 ەۋى - قىز. ال №3-كوپبەيىندى قالالىق اۋرۋحانادا 8 ءسابي تۋعان. ونىڭ ىشىندە 3 ۇل جانە 5 قىز بار.
قازىرگى ۋاقىتتا بارلىق انا مەن نارەستەنىڭ جاعدايى جاقسى. ولار مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ باقىلاۋىندا، قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك پەن كۇتىمدى الىپ جاتىر.