KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانا كۇنىندە قانشا ءسابي دۇنيەگە كەلدى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا استانا كۇنى تەك مەرەكەلىك ءىس-شارالارىمەن عانا ەمەس، دۇنيەگە كەلگەن سابيلەردىڭ ءسۇيىنشى جاڭالىعىمەن دە ەستە قالدى.

    Новорожденные младенец нәресте сәби
    فوتو: Kazinform

    6-شىلدە كۇنى تۇنگى ساعات 00:00-دەن باستاپ استانادا 24 ءسابي دۇنيەگە كەلدى. ونىڭ 15 ى - ۇل، 9 ى - قىز، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    قالالىق پەريناتالدىق ورتالىقتا 7 ءسابي ومىرگە كەلدى. ونىڭ ىشىندە 4 ۇل جانە 3 قىز بالا بار. №2-كوپبەيىندى قالالىق اۋرۋحانادا 9 نارەستە دۇنيەگە كەلدى، ولاردىڭ 8 ى - ۇل، 1 ەۋى - قىز. ال №3-كوپبەيىندى قالالىق اۋرۋحانادا 8 ءسابي تۋعان. ونىڭ ىشىندە 3 ۇل جانە 5 قىز بار.

    قازىرگى ۋاقىتتا بارلىق انا مەن نارەستەنىڭ جاعدايى جاقسى. ولار مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ باقىلاۋىندا، قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك پەن كۇتىمدى الىپ جاتىر.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور