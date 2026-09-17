استانادا ۇلتتىق ات سپورتى تۇرلەرى كلۋبى اشىلدى
استانا.قازاقپارات - استانادا چوۆگان جانە ات پولو باعىتتارىن بىرىكتىرەتىن «Astana Polo Chovken club» ۇلتتىق ات سپورتى كلۋبى ءوز جۇمىسىن باستادى.
كلۋب 2024-جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلەدى. وسى ۋاقىت ىشىندە حالىقارالىق تۋرنيرلەرگە قاتىسىپ، قازاقستاندى حالىقارالىق سپورت ارەناسىندا تانىستىرىپ كەلەدى.
كلۋبتىڭ جەتەكشىسى - ات-سپورتتىق باعىتتاردىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى امانجول حاسەنوۆ. كلۋبتىڭ قىزمەتى ات سپورتىن دامىتۋعا جانە كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا، ۇلتتىق داستۇرلەردى ساقتاۋعا، سونداي-اق ەلوردا تۇرعىندارىنىڭ ۇلتتىق ات سپورتى تۇرلەرىنە قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
كلۋب اياسىندا جاتتىعۋلار مەن سپورتتىق ءىس-شارالار وتكىزىلىپ، شاباندوزداردىڭ شەبەرلىگىن جەتىلدىرۋگە جانە سپورتشىلاردى جارىستارعا دايىنداۋعا جاعداي جاسالىپ جاتىر.
كلۋبتىڭ اشىلۋى ەلورداداعى ات سپورتى مادەنيەتىن ودان ءارى دامىتۋعا جانە ۇلتتىق ات سپورتى تۇرلەرىن كەڭىنەن تانىمال ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
Egemen.kz