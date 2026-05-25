استانادا ەلەكتر جارىعىنىڭ تاريفى ءوسۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - استانادا ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ تاريفىن كوتەرۋ ماسەلەسى قوعامدىق تىڭداۋدا قارالدى.
استانا ايماقتىق ەلەكترجەلىلىك كومپانياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى رۋسلان ابجانوۆ 2026 -جىلعى 5-ماۋسىمنان باستاپ ەلەكتر قۋاتىنىڭ ورتاشا تاريفىن 31,18 تەڭگەدەن 35,07 تەڭگەگە دەيىن ءوسىرۋدى ۇسىنىپ وتىر.
كومپانيا مالىمەتىنە ساي، تاريفتىڭ وسۋىنە ەلەكتر ەنەرگياسىن ساتىپ الۋ مەن تاسىمالداۋ قۇنىنىڭ قىمباتتاۋى سەبەپ بولعان. سونداي-اق ۇلتتىق ەلەكتر جەلىلەرىنىڭ قىزمەت اقىسى، قۋات نارىعىنداعى تولەمدەر مەن تەڭگەرىمدەۋشى نارىق شىعىندارى دا وسكەن.
- 2025 -جىلدىڭ قاڭتارىنان 2026 -جىلدىڭ ساۋىرىنە دەيىن كومپانيا ديففەرەنتسيالدى تاريفتەر سالدارىنان 3,5 ميلليارد تەڭگەدەن استام شىعىنعا ۇشىراعان. بۇعان قوسا كوممۋنالدىق تاريفتەردىڭ وسۋىنە قويىلعان ۋاقىتشا شەكتەۋ دە اسەر ەتكەن، - دەيدى رۋسلان ابجانوۆ.
سونداي-اق ەلورداداعى ەلەكتر تۇتىنۋ كولەمى ايتارلىقتاي ارتقان. ماسەلەن 2025 -جىلدىڭ باسىندا كومپانيامەن 536 مىڭنان استام كەلىسىمشارت بولسا، 2026 -جىلدىڭ ساۋىرىندە ولاردىڭ سانى 603 مىڭنان اسقان.
رۋسلان ابجانوۆ تاريف ءوسىمى تۇرعىندار ءۇشىن ورتا ەسەپپەن 10 پايىز بولادى دەپ وتىر. ەسەپ بويىنشا ءبىر بولمەلى پاتەردەگى اي سايىنعى تولەم شامامەن 383 تەڭگەگە، ەكى بولمەلى پاتەردە 766 تەڭگەگە، ال ءۇش بولمەلى پاتەردە 1148 تەڭگەگە ۇلعايۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار كومپانيا جاڭا تاريف ەنگىزىلگەن كۇننىڭ وزىندە استاناداعى ەلەكتر باعاسى كەي وڭىرلەردەن تومەن بولاتىنىن مالىمدەدى. مىسالى قازىرگى تاڭدا اقتوبەدە ەلەكتر تاريفى ق ق س-پەن بىرگە 52 تەڭگەدەن، قوستانايدا 47 تەڭگەدەن اسادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، تاريف ءوسىمى ينفلياتسيا دەڭگەيى شەگىندە عانا جۇرگىزىلەتىنىن جازعان ەدىك.