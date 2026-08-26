استانادا مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن تامىز كونفەرەنسياسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - تاۋەلسىزدىك سارايىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن پەداگوگتەردىڭ تامىز كونفەرەنسياسىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسى باستالدى.
بيىلعى كونفەرەنتسيا «جاڭا كونستيتۋتسيا - ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ ستراتەگيالىق نەگىزى» تاقىرىبىنا ارنالعان.
بۇگىنگى جيىندا وتكەن وقۋ جىلىنىڭ قورىتىندىسى شىعارىلىپ، ءبىلىم بەرۋ سالاسىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى تالقىلانىپ، جاڭا وقۋ جىلىنداعى نەگىزگى باسىمدىقتار ايقىندالادى.
كونفەرەنتسيا اياسىندا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە ارنالعان «ءبىلىم بولاشاعى» اتتى اۋقىمدى كورمە ءوتىپ جاتىر. قاتىسۋشىلارعا تسيفرلىق قۇرالدار، ينتەراكتيۆتى پلاتفورمالار، ادىستەمەلىك ازىرلەمەلەر مەن وقۋ پروتسەسىن يكەمدى ءارى ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرىن كورسەتەتىن تەحنولوگيالار تانىستىرىلدى.
باعدارلامادا پەداگوگتەردىڭ قاتىسۋىمەن پلەنارلىق وتىرىس جانە ماراپاتتاۋ ءراسىمى دە قاراستىرىلعان.
كونفەرەنتسياعا قاتىسۋشىلار ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋ، وقۋ پروتسەسىنە تسيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ، پەداگوگتەردى جاڭا تالاپتارعا دايارلاۋ، سونداي- اق بالالاردى سيفرلىق ورتادا تاربيەلەۋ جانە قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلاماق.