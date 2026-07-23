استانادا كەزەكتى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 25-26-شىلدە كۇندەرى كەزەكتى قالالىق اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى.
جارمەڭكەدە ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن كەلگەن جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىس، جەمىس-جيدەك، ەت، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرىن، نان-توقاش، تابيعي شىرىندار، توساپ، دجەم جانە باسقا دا تاعامداردى ءتيىمدى باعامەن ساتىپ الا الادى.
ءىس-شارا 25-جانە 26-شىلدە كۇندەرى ساعات 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن الاش تاس جولى، 35ب مەكەنجايىنداعى «Keryen Joly» ساۋدا ورتالىعىندا وتەدى.
كەلۋشىلەردىڭ ىڭعايى ءۇشىن جارمەڭكە وتەتىن ورىنعا № 7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307، 317 اۆتوبۋس مارشرۋتتارى قاتىنايدى.