استانادا كەيىنگى 34 جىلداعى ەڭ ىستىق كۇن تىركەلدى
استانا. قازاقپارات – 14-شىلدەدە استانادا مەتەوباقىلاۋلار تاريحىندا جاڭا رەكورد تىركەلدى.
قازگيدرومەت باقىلاۋ جەلىسىنىڭ دەرەگى بويىنشا ەلوردادا اۋانىڭ ماكسيمالدى تەمپەراتۋراسى 38,6+ گرادۋسقا جەتكەن. بۇل 14-شىلدەدە تىركەلگەن الدىڭعى رەكوردتان 3,3 گرادۋسقا جوعارى. بۇعان دەيىن 1992-جىلعى 14-شىلدە ەڭ ىستىق كۇن بولىپ ەسەپتەلگەن، ول كەزدە تەرمومەتر باعانى 35,3+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلگەن بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 14-شىلدە ەلورداداعى ەڭ ىستىق كۇن بولاتىنىن ەسكەرتكەن ەدى. بولجام بويىنشا اۋا تەمپەراتۋراسى 37+39+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەتىنى ايتىلدى.
الايدا 13-شىلدەنىڭ وزىندە-اق اپتاپ ىستىق رەكورد كورسەتكىشكە جاقىندادى. ساعات 13:40 تاعى جاعداي بويىنشا استانادا اۋا تەمپەراتۋراسى 35,9+ گرادۋس بولدى.