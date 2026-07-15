KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانادا كەيىنگى 34 جىلداعى ەڭ ىستىق كۇن تىركەلدى

    استانا. قازاقپارات – 14-شىلدەدە استانادا مەتەوباقىلاۋلار تاريحىندا جاڭا رەكورد تىركەلدى.

    ا
    Фото: Tengrinews.kz

    قازگيدرومەت باقىلاۋ جەلىسىنىڭ دەرەگى بويىنشا ەلوردادا اۋانىڭ ماكسيمالدى تەمپەراتۋراسى 38,6+ گرادۋسقا جەتكەن. بۇل 14-شىلدەدە تىركەلگەن الدىڭعى رەكوردتان 3,3 گرادۋسقا جوعارى. بۇعان دەيىن 1992-جىلعى 14-شىلدە ەڭ ىستىق كۇن بولىپ ەسەپتەلگەن، ول كەزدە تەرمومەتر باعانى 35,3+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلگەن بولاتىن.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 14-شىلدە ەلورداداعى ەڭ ىستىق كۇن بولاتىنىن ەسكەرتكەن ەدى. بولجام بويىنشا اۋا تەمپەراتۋراسى 37+39+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەتىنى ايتىلدى.

    الايدا 13-شىلدەنىڭ وزىندە-اق اپتاپ ىستىق رەكورد كورسەتكىشكە جاقىندادى. ساعات 13:40 تاعى جاعداي بويىنشا استانادا اۋا تەمپەراتۋراسى 35,9+ گرادۋس بولدى.

    اۋارايى
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور