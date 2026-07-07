استانادا ەكى جىلدا جەتى الەم چەمپيوناتى وتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان 2026-2027-جىلدارى بىردەن جەتى الەم چەمپيوناتىن وتكىزۋ قۇقىعىنا يە بولدى. بۇل - تاۋەلسىز قازاقستان تاريحىنداعى تەڭدەسسىز كورسەتكىش.
الداعى ەكى جىلدا ەلىمىز كۇرەس، بوكس، دزيۋدو، ۇستەل تەننيسى، تاەكۆوندو، شورت-ترەك جانە كيبەرسپورت بويىنشا الەمنىڭ ۇزدىك سپورتشىلارىن قابىلدايدى. مۇنداي اۋقىمدى حالىقارالىق جارىستار قازاقستاننىڭ سپورت ينفراقۇرىلىمى مەن ۇيىمداستىرۋشىلىق الەۋەتىنە بەرىلگەن جوعارى باعا سانالادى.
قاي جارىس قاشان جانە قايدا وتەدى؟
2026-جىلى قازاقستاندا كۇرەس تۇرلەرىنەن الەم چەمپيوناتى وتەدى. جارىستى قابىلدايتىن قالا - استانا. الەم چەمپيوناتىندا ەركىن كۇرەس، گرەك-ريم كۇرەسى جانە ايەلدەر كۇرەسىنەن مەدالدار ساراپقا سالىنادى. بۇل - وليمپيادا سيكلىندەگى ەڭ ماڭىزدى باسەكەلەردىڭ ءبىرى سانالادى.
2027-جىلى استانا بىردەن التى الەم چەمپيوناتىنىڭ ورتالىعىنا اينالادى.
28-31-قاڭتار - شورت-ترەكتەن جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتى؛
10-26-ءساۋىر - بوكستان الەم چەمپيوناتى؛
22-30-مامىر - ۇستەل تەننيسىنەن الەم چەمپيوناتى؛
1-14-ماۋسىم - دزيۋدودان الەم چەمپيوناتى؛
7-13-شىلدە - تاەكۆوندودان الەم چەمپيوناتى؛
كيبەرسپورتتان الەم چەمپيوناتىنىڭ ناقتى مەرزىمى كەيىنىرەك جاريالانادى.
بارلىق جارىستاردىڭ قابىلداۋشى قالاسى - استانا.
نەلىكتەن بۇل ماڭىزدى؟
جەتى الەم چەمپيوناتىن وتكىزۋ قۇقىعىنا يە بولۋ - قازاقستاننىڭ حالىقارالىق سپورت ۇيىمدارى الدىنداعى سەنىمىنىڭ ارتقانىن كورسەتەدى. الەمدىك فەدەراتسيالار جارىس وتكىزەتىن ەلدى تاڭداعاندا سپورت نىساندارىنىڭ ساپاسىنا، قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىنە، لوگيستيكاعا، قوناق ءۇي قورى مەن ۇيىمداستىرۋ تاجىريبەسىنە ەرەكشە ءمان بەرەدى. قازاقستان وسى تالاپتاردىڭ بارلىعىنا ساي ەكەنىن دالەلدەپ وتىر.
سونىمەن قاتار مۇنداي ءىرى جارىستار:
قازاقستاندىق سپورتشىلارعا ءوز جانكۇيەرلەرى الدىندا ونەر كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى؛
ەلگە مىڭداعان سپورتشىنى، باپكەردى، رەسمي تۇلعالاردى جانە تۋريستەردى تارتادى؛
قوناق ءۇي، قوعامدىق تاماقتانۋ، كولىك جانە قىزمەت كورسەتۋ سالالارىنىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەدى؛
قازاقستاننىڭ حالىقارالىق يميدجى مەن تۋريستىك تارتىمدىلىعىن ارتتىرادى؛
جاستاردىڭ سپورتقا قىزىعۋشىلىعىن كۇشەيتىپ، بۇقارالىق سپورتتىڭ دامۋىنا ىقپال ەتەدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، الەم چەمپيوناتتارىن تابىستى وتكىزۋ قازاقستاننىڭ بولاشاقتا وليمپيادا ويىندارىنىڭ ىرىكتەۋ تۋرنيرلەرى، قۇرلىقتىق چەمپيوناتتار جانە باسقا دا بەدەلدى حالىقارالىق جارىستاردى قابىلداۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرا تۇسەدى.
وسىلايشا، 2026-2027-جىلدارى وتەتىن جەتى الەم چەمپيوناتى تەك سپورتتىق وقيعا عانا ەمەس، قازاقستاننىڭ حالىقارالىق ارەناداعى بەدەلىن نىعايتىپ، ەل ەكونوميكاسى مەن تۋريزمىنىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەتىن ماڭىزدى جوبا بولماق.