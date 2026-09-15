استانادا كومىر قايدا ساتىلادى: باعاسى قانشا
استانا. KAZINFORM - استانادا تۇرعىندار ءۇشىن 14 كومىر ساتۋ ورنى جانە 10 قويما جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ بارلىعى قاجەتتى ينفراقۇرىلىممەن جانە تيەۋ-ءتۇسىرۋ تەحنيكاسىمەن جابدىقتالعان.
اتالعان نىسانداردا كومىر ساتۋمەن 8 كومپانيا اينالىسادى. بۇل تۋرالى ەلوردا اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.
كومىر ساتۋ ورىندارى مىنا مەكەنجايلاردا ورنالاسقان:
گەرتسەن كوشەسى، 4/1؛
گەرتسەن كوشەسى، 6/2؛
كوكتال كوشەسى، 28/2؛
ماقات كوشەسى، 40؛
جامبىل جابايەۆ كوشەسى، 76؛
دۋلاتوۆ كوشەسى، 182/1؛
ماقات كوشەسى، 4/1؛ 70-پروەزد،
9ا؛ ج ە و-2؛ 101-كوشە،
30ب؛ ليتەينايا كوشەسى، 44؛
كوكتال كوشەسى، 28؛
گەرتسەن كوشەسى، 6ب.
بۇگىنگى تاڭدا كومىردىڭ ورتاشا باعاسى:
شۇباركول - تونناسىنا 19500 تەڭگە؛
قاراجىرا - تونناسىنا 18800 تەڭگە؛
مايكۇبى - تونناسىنا 16800 تەڭگە.
اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، 109 ءنومىرى بويىنشا جەدەل جەلى جۇمىس ىستەيدى. وسى ءنومىر ارقىلى تۇرعىندار كومىر قورى، باعاسى جانە ساتۋ ورىندارىنداعى قولجەتىمدىلىگى تۋرالى جەدەل اقپارات الا الادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ كومىر باعاسىنىڭ نەگىزسىز وسۋىنە جول بەرمەۋدى تاپسىرعان بولاتىن.