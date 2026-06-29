استانادا كولىك سالونىنان اقشا جىمقىرعان كۇدىكتى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا پوليتسەيلەر جۇرگىزگەن جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە اۆتوكولىكتەن اقشا ۇرلادى دەگەن كۇدىكپەن جاس جىگىت انىقتالىپ، پوليتسيا بولىمشەسىنە جەتكىزىلدى. بۇل تۋرالى Polisia.kz جازدى.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، كۇدىكتى قىزىل ءتۇستى Volkswagen Vento اۆتوكولىگىنىڭ سالونىنا زاڭسىز كىرىپ، ىشىندە بولعان اقشالاي قاراجاتتى جاسىرىن تۇردە يەمدەنگەن. كولىك يەسىنە 200 مىڭ تەڭگە كولەمىندە ماتەريالدىق شىعىن كەلتىرىلگەنى بەلگىلى بولدى.
- پوليتسەيلەر جۇرگىزگەن كەشەندى جەدەل ءىس-شارالار بارىسىندا كۇدىكتىنىڭ جەكە باسى انىقتالىپ، ۇستالدى. قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ امالدارى جۇرگىزىلۋدە. تەرگەۋ بارىسىندا ۇستالعان ازاماتتىڭ ەلوردا اۋماعىندا بۇرىن جاسالعان وسىعان ۇقساس قىلمىستارعا قاتىسى بولۋى مۇمكىن ەكەنى دە انىقتالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇل باعىتتاعى تەكسەرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. استانا قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى تۇرعىنداردى جەكە مۇلكىنىڭ ساقتالۋىنا مۇقيات قاراۋعا شاقىرادى. كولىك ىشىندە اقشا، تەلەفون، قۇجاتتار جانە وزگە دە باعالى زاتتاردى قالدىرماعان ءجون. سونداي-اق اۆتوكولىكتەن كەتكەن كەزدە ونىڭ ەسىكتەرى مەن تەرەزەلەرىنىڭ تولىق جابىلعانىنا كوز جەتكىزۋ قاجەت. پوليتسيا ازاماتتارعا بوتەننىڭ مۇلكىن جاسىرىن جىمقىرۋدىڭ زاڭ بويىنشا قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعاتىنىن ەسكە سالادى.