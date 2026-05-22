استانادا كوشى-قون سحەماسىن ۇيىمداستىرىپ، 900 ميلليون تەڭگە پايدا تاپقان الاياق سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - استانانىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتى ۆيزا مەن ميگراتسيالىق قىزمەت كورسەتۋ سىلتاۋىمەن ازاماتتاردى الداعان ايەلگە ۇكىم شىعاردى.
سوت مالىمەتىنشە، ايىپتالۋشى 124 ەپيزود بويىنشا اسا ءىرى كولەمدەگى الاياقتىق جاسادى دەپ تانىلعان.
- تەرگەۋ بارىسىندا س. ەسىمدى ايەلدىڭ وزىنە جانە اناسىنىڭ اتىنا تىركەلگەن «ا. » جانە «پ. » ج ش س- لەرى ارقىلى زاڭگەرلىك قىزمەت كورسەتەتىندەي كورىنىس بەرىپ، ۇزاق مەرزىمدى ۆيزالار مەن ميگراتسيالىق قىزمەتتەر راسىمدەۋگە كومەكتەسەمىن دەگەن جالعان اقپارات تاراتقانى انىقتالدى. ول ا ق ش، ۇلىبريتانيا جانە شەنگەن ايماعى ەلدەرىنە ۆيزا، سونداي-اق ىقتيارحات پەن ازاماتتىق راسىمدەۋگە ۋادە بەرگەن،-دەلىنگەن سوت حابارلاماسىندا.
زارداپ شەككەندەرگە كەلتىرىلگەن جالپى شىعىن كولەمى 896008755 تەڭگەنى قۇراعان.
پروكۋرور ايىپتالۋشىنى قىلمىستىق كودەكستىڭ 190-بابى 4-بولىگى 2-تارماعى بويىنشا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى جانە تۋريزم مەن ميگراتسيا سالاسىندا كاسىپكەرلىكپەن اينالىسۋعا بەس جىلعا تىيىم سالۋدى سۇراعان.
ايىپتالۋشى كىناسىن ءىشىنارا مويىنداعان. قورعاۋشى تاراپ ەڭ تومەنگى جازا تاعايىنداۋدى سۇرادى.
سوت ونىڭ كىناسى جابىرلەنۋشىلەردىڭ ايعاقتارىمەن، اقشا اۋدارىمدارى تۋرالى تۇبىرتەكتەرمەن، زاڭگەرلىك قىزمەت كورسەتۋ جانە قارىز شارتتارىمەن، كاسسالىق وردەرلەرمەن، قولحاتتارمەن جانە مەسسەندجەرلەردەگى حات الماسۋلارمەن دالەلدەنگەنىن مالىمدەدى.
- قىلمىستىق كودەكستىڭ اتالعان بابى بويىنشا ءۇش ەسەدەن بەس ەسەگە دەيىن ايىپپۇل نەمەسە مۇلكىن تاركىلەي وتىرىپ، 5 جىلدان 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قاراستىرىلعان، - دەپ اتاپ ءوتتى سوتتان.
جەڭىلدەتەتىن ءمان-جايلاردى جانە اۋىرلاتاتىن جاعدايلاردىڭ جوقتىعىن ەسكەرگەن سوت ايەلدى ورتاشا قاۋىپسىزدىك مەكەمەسىندە 6 جىل 8 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىردى.
سونىمەن قاتار وعان بەس جىل بويى تۋريزم جانە ميگراتسيا سالاسىندا كاسىپكەرلىك قىزمەتپەن اينالىسۋعا تىيىم سالىندى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پاۆلوداردا جالعان كوتتەدجدى جالعا بەرىپ كەلگەن الاياق سوتتالعانى حابارلانعان بولاتىن.